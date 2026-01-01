Двама грузински граждани са задържани при специализирана полицейска операция във връзка със зачестилите кражби на пари от паркирани автомобили на територията на Бургаска област, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Бургас.

Около 9:00 ч. на 7 юли служители на отдел "Криминална полиция" са задържали в Ахелой, община Поморие, 53-годишен грузински гражданин при опит за кражба от паркиран лек автомобил "Форд C-Max" с руска регистрация.

При претърсване на използвания от задържания автомобил с грузинска регистрация полицаите са открили и иззели заглушително устройство, което прихваща сигнала от дистанционното управление на автомобила и предотвратява заключването му, без знанието на собственика.

В хода на последвалите оперативно-издирвателни действия в с. Равда, община Несебър е задържан и втори грузински гражданин – на 46 години. Той се е придвижвал с автомобил "Ауди A6" с грузинска регистрация. Според разследващите е съпричастен към извършените кражби.

По случая е образувано бързо производство, допълниха от полицията.