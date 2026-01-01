В радиус от 500 метра гориста местност от площадка на "ЕМКО" ООД край село Белица, намираща се в землището на село Станчов хан, се въвежда частично бедствено положение с цел осигуряване на пълна безопасност, гарантиране здравето на хората, прочистване на зоната от страна на Сухопътните войски и недопускане на външни лица.

Това съобщи кметът на Трявна Денчо Минев в профила си във Фейсбук. Заповедта важи за срок от 7 дни, освен ако обстоятелствата налагат удължаване по законовия ред или прекратяване преди този срок.

Започнал е огледът на мястото на инцидента в склада за боеприпаси край Белица

Мерките се предприемат, за да могат военните щателно да извършат оглед за останали невзривени боеприпаси и разпръснати метални отломки и да сме напълно сигурни, че няма да има последващ инцидент в района. Няма да бъдат засегнати населени места. В зоната се допускат единствено екипи на МВР, Министерство на отбраната и ПБЗН.

Това беше взето като общо решение по време на третия кризисен щаб, който се проведе в Община Трявна.

На него присъстваха заместник областния управител на област Габрово Андрей Николов, представители на общинска администрация, председателя на Общински съвет Трявна г-жа Златка Донева-Цанева, кмета на Кметство Плачковци г-н Борислав Борисов, началника на "Енего-Про", район Трявна г-н Тихомир Димов, началника на "ВиК", район Трявна г-н Милодраг Бижев, г-жа Петя Шандрова - представител на АПИ, директора на обособено производство "ЕМКО" инж. Славчо Димиев, директора на РДПБЗН-Габрово комисар Пламен Генчев, директора на ОД на МВР-Габрово старши комисар Илиян Иванов, началника на РСПБЗН-Трявна главен инспектор Стоян Стоянов и началника на РУ на МВР-Трявна главен инспектор Пламен Иванов.

Наблюдението на периметъра продължава да се извършва денонощно от екипи на РДПБЗН-Габрово и с помощта на дрон в труднодостъпни места. Към момента няма тлеещи огнища и разпространение на горски пожар.

С цел своевременно и масово уведомяване на населението, преминаващите граждани и туристи в застрашената зона, възлагам на Общинския щаб съвместно с МВР, ГДПБЗН И Областния управител при необходимост да задействат националната система за ранно предупреждение BG-ALERT.

Контролирано взривяват боеприпаси край Белица, задействат BG-ALERT

Няма населени места без електрозахранване и водоснабдяване. Пътищата са отворени за движение за всички МПС. Няма отклонения в показателите за качеството на атмосферния въздух и наблюдението на нормите в Плачковци продължава от разположената на място мобилна станция на Изпълнителната агенция по околна среда.

Директорът на обособеното производството инж. Димиев увери, че няма замърсяване на природата, обезвреждането на боеприпаси се извършва контролирано и благодари за усилията на всички ангажирани институции, предвид възникналия инцидент. Самият той подчерта, че действията се извършват изключително координирано и своевременно.