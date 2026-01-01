Поредица от взривове избухнаха малко след 11:30 часа в района на военния завод в село Белица, край Трявна. Над района се издигнаха големи кълбета дим, стана ясно от снимки, публикувани в местни групи в социалните мрежи.

Около 300 души са евакуирани след инцидента. Няма данни за загинали или пострадали.

БТА

По информация на кмета на Трявна Денчо Минев, до взривовете се е стигнало след запалване на камион. Заради опасността е задействана Националната система BG-ALERT.

Достъпът до района е забранен, а периметърът около завода е отцепен. На място са изпратени екипи на пожарната и полицията, като общинската администрация поддържа постоянна връзка с органите на реда и областния управител на Габрово.

Всички работници са извозени от страна на "ЕМКО" ООД. В момента се работи по потушаване на пожари, разраснали се из гористите местностни в близост до района на инцидента.

Огънят в помещението е потушен от екипи на пожарната. Причините за възникването тепърва ще се уточняват. Ще бъде поставена мобилна станция за измерване на качеството на въздуха в Плачковци, поради разпространението на гъстия дим в голям периметър.

БТА

Пред журналисти в Пловдив министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев потвърди, че първоначално е възникнал пожар, последван от взрив. По думите му всички работници са били евакуирани своевременно и към момента няма информация за пострадали.

БТА

Министърът уточни, че пожарникари, жандармерия и други екипи работят на място, като усилията са насочени към локализиране на пожара в една от сградите на предприятието и недопускане на разпространението му към останалите халета. Той подчерта, че заради наличието на взривни материали действията се извършват при изключително строги мерки за безопасност, включително за защита на пожарникарите.

По думите на Демерджиев е започнала и превантивна евакуация на хората от близките населени места, за да не бъде застрашено населението, ако огънят се разпространи. Той допълни, че към този момент няма данни за пострадали работници, а причините за инцидента тепърва ще бъдат изяснявани. По първоначална информация пожарът е възникнал по време на работния процес, което насочва към вероятна вътрешна причина.

БТА

Обстановката се следи непрекъснато, а институциите призовават гражданите да не се приближават до района на инцидента.

Кметът Денчо Минев отправи и предупреждение към жителите на общината заради обгазяването. Той призова хората да държат прозорците на домовете си затворени, да използват предпазни маски и да избягват престоя на открито.