Посещението на руския президент Владимир Путин на Курилските острови предизвика ново дипломатическо напрежение между Москва и Токио, като доведе до остри реакции от японското правителство и последвал твърд отговор от руската страна.

Путин посети за първи път Курилските острови в руския Далечен изток, след като ден по-рано беше в Южносахалинск, където инспектира учение на борда на ракетния крайцер „Варяг“ и посети болница. На остров Итуруп руският президент разгледа предприятие за преработка на риба, опита местен хайвер, посети училище и разговаря с жители на острова.

Визитата обаче предизвика незабавна реакция от Япония, която също претендира за четирите най-южни острова от архипелага, наричани в страната „Северни територии“.

Япония извика руския посланик след посещение на Путин на Курилските острови

Първоначално японското външно министерство осъди посещението. Външният министър Тошимицо Мотеги заяви, че островите, включително Итуруп (Еторофу на японски), са неразделна част от японската територия според историческите факти и международното право. По-късно той извика руския посланик в Токио Николай Ноздрев, за да му връчи официален протест срещу визитата на руския държавен глава.

Още по-остра беше реакцията на японския министър-председател Санае Такаичи. Тя определи посещението на Путин като „напълно неприемливо“, заявявайки, че то противоречи на последователната позиция на Япония по въпроса за спорните острови и „обижда чувствата на японския народ“.

Москва отхвърли категорично критиките. Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че изказванията на японските лидери са „крайно възмутителни и напълно неприемливи“. По думите ѝ Курилските острови са неразделна част от Русия съгласно руското законодателство и Токио няма право да определя кои руски региони може да посещава президентът на страната.

Историческо посещение: Путин за първи път на Курилските острови

Спорът около Курилските острови продължава повече от 80 години. Архипелагът е завладян от Съветския съюз в последните дни на Втората световна война, след като Москва обявява война на Япония през август 1945 г. Оттогава Русия поддържа военно присъствие на островите, а териториалният спор остава основната причина Москва и Токио да не са подписали официален мирен договор след края на войната.

През годините дипломатическите усилия за разрешаване на спора не доведоха до резултат. През 2010 г. тогавашният руски президент Дмитрий Медведев стана първият руски държавен глава, посетил архипелага, което също предизвика остър протест от Япония. По-късно той отново посети островите като министър-председател.

Курилските острови имат не само символично, но и стратегическо значение. На архипелага живеят около 20 000 руски граждани, а районът разполага с богати риболовни ресурси, находища на злато и сребро и е от ключово военно значение за Русия. Засиленото руско военно присъствие през последните години се възприема като знак, че Москва няма намерение да прави отстъпки по териториалния спор, въпреки продължаващите претенции на Япония.