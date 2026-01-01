Rakuten Viber пуска две нови функции - Твоите новини и Обобщение на непрочените чатове, предоставени от ChatGPT, които информират потребителите за всичко важно, още преди да са изпили сутрешното си кафе.

Твоите новини предоставя персонализирано обобщение на новините по темите, които са важни за потребителите. С помощта на ChatGPT резюмето се генерира автоматично всеки ден въз основа на избрани от тях теми, или при поискване с един клик на „Виж новините сега“.

Обобщение на непрочените чатове се грижи за разговорите, с които потребителите все още не са успели да наваксат. Вместо да четат назад пропуснатите съобщения, те получават резюме, генерирано с помощта на ChatGPT, след което могат да изберат дали да го маркират като прочетено, да го запазят за по-късно или да се включат директно в него. Близо една трета от потребителите на Viber имат 20 или повече непрочетени съобщения на ден, а Обобщение на непрочените чатове спестява време, като извлича най-важното за секунди, без излишно скролване.

Мерките за защита на поверителността се прилагат навсякъде: когато потребителите поискат от ChatGPT да обобщи непрочетените им чатове, той вижда само непрочетените съобщения и имената на участниците, необходими за генериране на обобщението, и няма достъп до друго съдържание в комуникацията им.

И двете функционалности вече са налични в България.

Тези нови функционалности надграждат глобалното партньорство между Rakuten Viber и OpenAI, обявено през юни, което предостави ключови AI функционалности директно в платформата, за да премахне неудобството от превключването между множество приложения и да направи ежедневието на потребителите по-лесно.

Като част от това партньорство потребителите могат да се възползват от разнообразно потфолио с интегрирани възможности на OpenAI:

● ChatGPT в чат & Раздел: Достъп до пълните възможности на ChatGPT в специален Viber чат, без необходимост от отделен акаунт. Идеално за писане на сложни имейли или бързо намиране на решение при възникнали проблеми.

● Тагни ChatGPT: Потребителите могат да споменат @ChatGPT в лични или групови чатове, за да получат незабавни отговори, които всички участници могат да видят. Идеално за идеи за вечеря директно в груповия чат.

● Обработка на изображения: Редакция и трансформиране на снимки с помощта на вградени шаблони директно в чатовете. Перфектно е за създаване на картички за рожден ден или покани за секунди.

● Обобщение на линкове: Обобщаване на споделени линкове от статии, блог публикации или уеб документи в кратки основни акценти. Помага на потребителите да се информират бързо дори от дълги текстове .

● Обобщение на чатове: Генериране на лично резюме с пропуснатите съобщения в групови чатове, видимо само за потребителят, който ги е заявил. Помага за бързо наваксване с активните разговори от училище или работа за секунди.

● Подобрение на съобщение: Коригиране на чернови на съобщения, за подобряване на тона, яснотата и професионалното им звучене преди изпращане. Чудесно решение за финализиране на деликатни съобщения до колеги или клиенти.

● Преведи съобщение: Незабавно превеждане текст от и на чужди езици чрез иконата с писалка. Идеално за комуникация с местни домакини при пътуване в чужбина.

Партньорството на Rakuten Viber с OpenAI е част от постоянния ангажимент на компанията да използва AI, за да улеснява ежедневието на потребителите. То също така подкрепя инициативата „Triple 20“ на Rakuten Group, която е фокусирана върху използването на AI за подобряване на ефективността на услугите и предоставяне на по-добро изживяване на потребителите навсякъде.

За Rakuten Viber

Rakuten Viber е едно от най-надеждните и изтегляни приложения в света. Ние изграждаме значими връзки между хората като предлагаме безопасна среда за комуникация, в която да се наслаждават на ценните моменти със семействoто и приятелите си, да управляват успешно бизнеса си или да се посвещават на интересите си на едно място. Като суперприложение ние предоставяме на нашите потребители услуги, които задоволяват техните ежедневни нужди и правят живота им по-лесен.

Rakuten Viber е част от Rakuten Group, Inc, глобален технологичен лидер в областта на електронната търговия, финтех, дигиталното съдържание и комуникационните услуги.