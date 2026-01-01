Осем жени новобранци бяха убити при експлозия на снаряд в либийски тренировъчен център, предаде Франс прес, като се позова на службите за сигурност.

Взривът е стана случайно по време на военно обучение в центъра в Зауия, в Западна Либия. Има и ранени, но точната бройка не се съобщава.

Тренировъчният център е бил на Службата за борба срещу заплахи за сигурността – орган, който е подчинен пряко на ръководителя на правителството на Либия и не зависи нито от армията, нито от вътрешното министерство.

Във връзка с инцидента е започнало разследване.