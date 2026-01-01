58-годишна жена е заловена за кражба на два златни пръстена на стойност 600 евро от бижутериен магазин в центъра на Хасково. Това съобщиха от полицията.

Случаят е от 16 октомври, когато жената посетила златарското ателие под предлог, че иска да си купи пръстен.

След като разгледала предложените бижута, тя избрала един пръстен, платила го и напуснала магазина.

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Малко по-късно продавачката установила, че липсват още два златни пръстена на обща стойност 600 евро, докато прибирала останалите бижута.

След подаден сигнал служителите на реда предприели издирвателни действия и установили извършителката, която вече била позната на полицията.

58-годишната жена е отведена в полицейското управление, където признала за кражбата и доброволно върнала отнетите бижута с протокол.