Задържаха две жени - на 37 и на 44 години, откраднали злато от 77-годишен мъж в София, съобщиха от полицията.

На 20 октомври в жилище в жк. „Младост“, обвиняемите са отнели множество различни златни бижута от владението на мъжа.

Едната е отклонявала вниманието му и така го задържала в едната стая на жилището, докато другата е успяла да отнеме бижута от гардероб в друга стая на жилището.

Наложен им е постоянен арест. Мерките за неотклонение подлежат на обжалване пред Софийски градски съд.