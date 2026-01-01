Литва е готова да изпрати в Украйна до 150 военнослужещи с въоръжение и бойна техника. Това заяви в ефира на радиостанция „Жиню радияс“ съветникът на президента на балтийската република Аста Скайсгирите.

„Става въпрос за възможно най-дълъг срок на гаранциите, които могат да бъдат предоставени на Украйна, и сме готови да участваме в това със свой контингент. След постигането на мир Литва е готова да изпрати в Украйна до 150 войници с въоръжение и необходимата бойна техника“, каза тя, цитирана от ТАСС.

По думите ѝ на Запад се обсъжда модел за предоставяне на гаранции за сигурност на Киев за срок от 15 до 30 години.

Скайсгирите припомни, че Вилнюс е поел ангажимент да оказва на Украйна военна помощ в размер на 0,25% от брутния вътрешен продукт на Литва. „Ние спазваме поетия ангажимент“, отбеляза тя.

Според данни на Министерството на отбраната през 2025 г. Литва е насочила за военна помощ за Украйна около 232 млн. евро. По-голямата част от средствата са били използвани за закупуване на бойна техника, която впоследствие е била предадена на Украйна. Киев е получил и помощ под формата на техника от складовете на литовската армия, която Вилнюс по-рано е закупил за собствените си въоръжени сили. Финансова помощ е била предоставяна и в рамките на програми за подготовка на украински военнослужещи и тяхната рехабилитация, на международната коалиция за разминиране, която Литва оглавява съвместно с Исландия, за финансиране на отбранителната индустрия на Украйна и за реконструкцията на рехабилитационен център в Житомир.