Европейската комисия успешно е преместила цяла топлоелектрическа централа от Литва в Украйна, с което е завършила най-мащабната координирана логистична операция в историята си до момента.

Безпрецедентният трансфер възстановява критичен енергиен капацитет и укрепва националната електропреносна мрежа на Украйна след продължителните руски атаки срещу инфраструктурата ѝ, пишат от ЕК на уебсайта си.

Оборудването е било от ключово значение за извършването на спешни ремонти в няколко части на страната, където енергийната инфраструктура е била сериозно повредена. То е способно да осигурява електроенергия за приблизително 1 млн. украинци.

Сложната операция, проведена в рамките на 11 месеца, е включвала 149 превоза на оборудване с общо тегло 2 399 тона. 40 от тях са били извънгабаритни товари, включително изключително тежки трансформатори и статори с тегло около 172 тона всеки.

В преместването се е включила и Полската правителствена агенция за стратегически резерви.