Миналата седмица Фондацията на Венецианските биеналета обяви пълния списък на участниците в тазгодишното издание на Биеналето за изкуства, което ще се открие на 9 май и ще продължи до 22 ноември. Появата в този списък на Русия с неин артистичен проект породи незабавно политическа полемика.

Русия ще се представи в своя национален павилион в Градините на Биеналето във Венеция с проект, наречен „Дървото е вкоренено в небето“. Комисар на павилиона е Анастасия Карнеева, се посочва на официалния сайт на Биеналето. В проекта ще участват близо 40 творци. Повечето от тях са музиканти, творящи в областта на експерименталната музика, но има и специалисти в дигиталното изкуство, поезията и балета. В списъка на участниците в проекта в руския павилион има и двама италиански актьори - Марко Динели и Антонио Буонуарио. Ще участва и испаноезичният колектив „Атосигадо и Ерика“, аржентинският творец Джайджу и бразилският музикален продуцент диджей Джей Ел Зет, става ясно от сайта на Биеналето.

Според появилите се в специализирани издания информации проектът, с който ще се представи Русия в руския павилион на Биеналето, ще е спектакъл, в който всеки един от близо 40-те творци ще покаже уменията си. Според някои информации става дума за спектакъл, който ще бъде изпълнен само в периода 5-8 май, когато павилионите на Биеналето ще бъдат представени на акредитирани журналисти от цял свят. Представлението в Руския павилион ще бъде записано и после прожектирано като филм по време на самото Биенале.

„Под заглавието „Дървото е вкоренено в небето“ присъствието на страната ни във Венеция е представено като размисъл върху културата като цяло и върху начина, по който тя е предназначена да живее вечно, за разлика от политиката. Става дума за музикален фестивал, който подчертава традиции, музикални езици и експериментални подходи, възникващи далеч от големите културни центрове, но именно поради това съхраняващи автентична и иновативна изразителна сила“, казват руските организатори за участието на Русия в Биеналето, цитирани от изданието „Финестре сул’арте“.

Всичко това може и да звучи атрактивно, но на фона на продължаващата война на Русия срещу Украйна, нещата се променят, отбелязват медиите „Евронюз“, „Политико“, „Арте“, Франс прес, АНСА и „Финестре сул’арте“. Заради руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г. Русия през изминалите няколко години не беше допусната на международни културни и спортни прояви, включително и на Биеналето. Но по онова време Фондацията на Биеналето във Венеция беше оглавявана от друг. От март 2024 г. начело на фондацията е Пиетранджело Бутафуоко, писател, интелектуалец и анализатор, възприеман и като приближен на управляващите десноцентристи в Италия. Бутафуоко заяви по повод връщането на Русия на Биеналето тази година, че „Биеналето е пространство на съжителство за цялата планета, със своите древни и нови географии“. Той каза, че е изпратил покани за участие в Биеналето на изкуствата на творци от всички зони на война по света, предаде Франс прес. Сред участниците ще бъдат и Украйна, и Беларус, който е съюзник на Русия, а също и Израел, навлякъл си критики заради войната в Газа, породена от безпрецедентната атака на „Хамас“ срещу израелската територия на 7 октомври 2023 г. В Биеналето ще участват и САЩ, нанасящи сега заедно с Израел удари по Иран. Иран също е дал заявка за участие, припомня френската новинарска агенция.

Русия подобно на Германия, Франция, Великобритания, САЩ, Израел, Унгария, Япония, Китай, Италия, Австралия, Испания, Белгия и много други държави има собствен павилион на Биеналето във Венеция. Той е внушителна сграда в Градините на Биеналето, недалеч от павилионите на САЩ, Франция, Германия и Великобритания. Редица страни нямат тази привилегия и ежегодно наемат пространства в центъра на Венеция, в които да се помещават временно техните павилиони. В такава ситуация са например България, Република Северна Македония, Португалия, Малта или Азербайджан.

Това е първото Биенале на изкуствата, организирано от Пиетранджело Бутафуоко в качеството му на председател на Фондацията на Биеналето. Миналата година той организира Биеналето за архитектура. През 2024 г. въпреки че той оглави Фондацията на Биеналето, организацията на тогавашното издание на Биеналето на изкуствата беше осъществена от предходния ръководител на Фондацията.

Биеналето на изкуствата се организира на всеки две години и се редува с Биеналето на архитектурата. В избора на участници в Биеналетата участва не само председателят на Фондацията на Биеналето, но и членовете на административния й съвет. Това са Луиджи Бруняро, който е кмет на Венеция, Тамара Грегорети, която е делегиран представител на министерството на културата и Алберто Стефани, областен управител на област Венето от миналата есен. Допреди това в административния съвет влизаше Лука Дзая, предишният областен управител и настоящ председател на регионалния съвет на Венето, за когото се твърди, че ще се кандидатира за кмет на Венеция.

Този състав на Фондацията показва, че тя е образно казано ориентирана вдясно. Алберто Стефани е представител на крайнодясната „Лига“ на вицепремиера и министър на инфраструктурата Матео Салвини. Луиджи Бруняро е също смятан за консервативен десен политик. Тамара Грегорети е излъчена от министерство, чийто титуляр Алесандро Джули е смятан за приближен на премиерката на Италия Джорджа Мелони. Областта Венето е смятана за бастион на „Лига“.

Относно участието на Русия в Биеналето Фондацията на Биеналето посочи в изявление: „Венецианското биенале е една отворена институция. Всяка страна, която е призната от Италианската република, може да поиска да участва в Биеналето по един независим начин“. Фондацията допълни, че се противопоставя на всякаква форма на цензура на културата и на изкуството, припомнят АНСА и Франс прес.

Тези обяснения обаче не успокоиха полемиката за руското участие. Външният министър на Литва Кестутис Будрис нарече това решение „отвратително“. В писмо пък група евродепутати от различни партии осъдиха с най-голяма твърдост решението да се допусне отново Русия на Биеналето и казаха, че по този начин има риск да се легитимира режим, отговорен за продължаващо насилие. „Това ще навреди неизбежно на репутацията и на моралния интегритет на самото Биенале“, казваха евродепутатите, отбелязва Франс прес.

Министрите на културата на 22 държави, включително и на Украйна, подписаха писмо, с което призовават ръководството на Биеналето да „преразгледа участието на Руската федерация“ в арт изложението, тъй като то е „неприемливо при настоящите обстоятелства“, предадоха АНСА и „Политико“. Министрите на културата по-специално изразиха безпокойство от значителния риск от инструментализация от страна на Москва на участието на Русия в Биеналето и казаха, че Москва е заинтересована да „проектира образ на легитимност и международно приемане, в рязък контраст с реалността на продължаващата война на Русия срещу Украйна и разрушаването на украинското културно наследство, както и с европейските и международните санкции“, предаде АНСА.

От Брюксел също дойде категорично осъждане на присъствието на Русия в голямата културна проява, пишат „Политико“ и АНСА. Според заместник-председателката на Европейската комисия Хена Виркунен и според комисаря по културата Глен Микалеф ЕК е готова да разгледа „допълнителни действия, включително спиране на текуща субсидия, отпускана от ЕС за Фондацията на Биеналето.

Възражения дойдоха и от самия италиански министър на културата Джули, който заяви, че правителството на Италия не е разрешавало участието на Русия в Биеналето. „Като министър на културата смятам, че изкуството в една автокрация е свободно само дотолкова, доколкото е дисидентско спрямо самата автокрация. Когато е избрано от върховете на една автократична държава, то няма свободата, присъща на чистото художествено изразяване - онова изразяване, което украинският народ вижда как руските бомби смазват ежедневно, същите тези бомби, които повече от четири години нахлуват в неговите граници, в домовете му и свободата му“, каза Джули, цитиран от АНСА, „Евронюз Италия“ и „Политико“.

В отговор на този коментар Бутафуоко благодари на министъра за изразеното мнение, „защото това различие в позициите, продиктувано от правила, процедури и закони, потвърждава автономията на една институция, каквато е Фондацията на Биеналето, която от 130 години в един специален и особен град като Венеция прокарва пътя, по който маргинализирането и цензурата остават извън пределите на Биеналето“, предаде АНСА.

Според Лука Дзая, бившия областен управител на Венето, „войната се осъжда, но културата не се цензурира“, предаде АНСА.

В полемиката се намесиха и италиански опозиционни партии, които разкритикуваха руското участие на Биеналето и казаха, че ако ЕК започне проверка за начина на използване на европейските субсидии от Фондацията на Биеналето или пък ако директно ги спре, това ще постави Италия в неудобна позиция, отбелязва АНСА.

Според председателя на Комисията по култура в Камарата на депутатите на италианския парламент Федерико Моликоне, който е от партията на Мелони „Италиански братя“, Фондацията на Биеналето трябва да преосмисли присъствието на Русия“. „В руския павилион, както и в иранския павилион, не би могло да има свободно художествено изразяване, а само държавно изкуство“, обясни Моликоне пред АНСА, визирайки, че и Русия, и Иран, са управлявани от режими, които налагат своята визия върху местното изкуство, а гласът на творците дисиденти е заглушаван.

Междувременно Джули поиска оставката на Тамара Грегорети от Фондацията на Биеналето, но тя отказа да се подчини на това искане, отправено с аргумента, че тя не е съобщила своевременно на италианското правителство, че Фондацията на Биеналето планира да допусне Русия за участие в тазгодишното издание на проявата, предаде АНСА.

А руският феминистки колектив „Пуси райът“ обяви, че ако Русия действително бъде оставена да се представя с проекта си на Биеналето, то организаторите на проявата могат да очакват непрестанна съпротива и постоянна протестна акция пред руския павилион. „Пуси райът“, които планират тази протестна акция, вече си имаха проблеми със закона в Русия заради някои от творческите си протестни изяви, като например пънк молитвата срещу руския президент Владимир Путин в храма „Христос Спасител“ в Москва, заради което някои от членките на групата бяха съдени и изпратени за няколко години в наказателна колония. Сега много от членовете на групата живеят в изгнание, припомня изданието „Джорнале сул’Арте“.

Любопитното е, че новината за руското участие в Биеналето първо дойде от Русия, а не от Венеция. На 3 март в руския вестник „Правда“ с това се похвали делегираният представител на Кремъл за международния културен обмен и бивш министър на културата на страната Михаил Швидкой. Малко след това в имейл до специализираното издание „Артнюз“ той каза: „Бих искал да подчертая, че Русия никога не е напускала Биеналето във Венеция. Самото присъствие на нашия павилион, независимо от това какво се случва в него - дали става дума за изложби на наши латиноамерикански приятели или за организирането на образователен център за цялото Биенале - означава присъствието на нашата страна в културното пространство на Венеция. Следователно, тъй като ние никъде не сме си тръгвали, не се „връщаме“. Просто се опитваме да намерим нови форми на творческа дейност при настоящите обстоятелства“. Така той визира, че през изминалите няколко години павилионът на Русия все пак не остана затворен и вътре бяха организирани други прояви, а в даден момент в него беше временно приютено и боливийското участие в Биеналето. „Това е още едно доказателство, че руската култура не е изолирана и че опитите да бъде „заличена“, предприети през последните четири години от западните политически елити, не са успели“, обясни Швидкой. „Именно затова решихме да създадем проект, в който да се чуе многоезична полифония на култури - култури, които не се смятат за периферни спрямо Запада“, заяви той.

Михаил Швидкой е назначен през 2009 г. за специален представител на Кремъл за международно културно сътрудничество. Тази позиция беше създадена от тогавашния руски президент Дмитрий Медведев и онзи, който я заема, управлява инициативите на Русия за международно културно сътрудничество и популяризира образа на страната извън нейните граници, припомня „Финестре сул’Арте“. Швидкой също така е бил министър на културата от 2000 до 2004 г. През годините той е изразявал противоречиви мнения. Миналия юли в статия в руското издание „Росийская газета“ Швидкой се изказа в подкрепа на цензурата в изкуството, защото тя „може да запази здравословната среда в творческата общност“. Според него обаче цензурата трябва все пак да се налага от хора, разбиращи от изкуство. На 23 ноември 2023 г. Швидкой заяви пред ТАСС, че решението да бъде върнато скитското злато на Украйна, постановено от нидерландски съд, е юридически необосновано и политически мотивирано от „русофобия“ и „антируска медийна истерия“. Швидкой нееднократно е твърдял, че Западът заема русофобски позиции и се стреми към своеобразно заличаване на руската култура. Той винаги открито е защитавал и руските действия в Украйна. През февруари 2024 г. пак той заяви, че артистите, напуснали Русия, поради несъгласие с войната, „са реагирали емоционално на започването на специалната военна операция, защото те не са политици или стратези и не разбират дълбокия и дълъг процес, довел до нейното започване“. На 26 декември пред ТАСС отново Швидкой похвали появата на Владимир Путин в популярен детски анимационен филм, като заяви, че това е начин президентът да бъде представен на децата и те да се запознаят с неговата работа.

Комисарят на руския павилион на Венецианското биенале - Анастасия Карнеева, родена през 1982 г. – е дъщеря на Николай Волобуев, пенсиониран генерал от руската Федерална служба за сигурност, бившия съветски Комитет за държавна сигурност (КГБ), пише изданието „Финестре сул’Арте“. Той е бил и заместник-генерален директор на „Ростех“ (държавен холдинг, действащ в отбранителния сектор, основан през 2007 г. от самия Путин и от 2014 г. подложен на санкции от САЩ и ЕС). Карнеева се представя като колекционер и меценат. Тя е собственик на компания за арт продукции и организиране на изложби, наречена „Смарт арт“, основана през 2016 г. заедно с Екатерина Винокурова, която пък е дъщеря на настоящия руски външен министър Сергей Лавров и съпруга на Александър Винокуров, бизнесмен и настоящ мажоритарен акционер в „Магнит“, една от най-големите хранителни търговски вериги в страната, която е подложена на европейски санкции още през март 2022 г. Съпругът на Анастасия Карнеева - Дмитрий Карнеев, дълго време е работил за „Росспиртпром“, държавната компания, която контролира индустрията за спиртни напитки в Русия, преди да стане неин директор през 2024 г. и който след това се насочва към частния ресторантьорски бизнес.

Цялата тази полемика около руското участие в Биеналето се случва на фона на връщането на руските и беларуските спортисти в Параолимпийските игри в Милано и Кортина, припомня Франс прес. А Матео Салвини лидерът на партия „Лига“, за чийто бастион се смята областта Венето, все по-често говори за възстановяване на диалога с руския президент Владимир Путин. В началото на годината премиерката на Италия Джорджа Мелони също направи изказване в тази насока. Но Мелони подчертава винаги, че Италия продължава да подкрепя Украйна срещу руската агресия.

Името на руския проект за Биеналето съдържа думата „вкоренен“ и препраща към „корените“ на някакъв проблем. За такъв род корени често пъти говорят руски официални представители във връзка с целите на войната в Украйна, когато споменават, че трябва да се стигне до самите „корени“ на проблема, които според тях са довели до „специалната военна операция“. А самото заглавие на руския проект за Биеналето – „Дървото е вкоренено в небето“ - препраща и към нещо, което има божествен произход, което също би могло да се инструментализира от определени политици, смятат анализатори.