Със заповед на министър-председателя Румен Радев на длъжността заместник-министър на труда и социалната политика е назначена Лилия Петрова Стоянович. Това съобщиха от правителствената пресслужба.
45 минути
Британската полиция разследва свързани с Епстийн обвинения за сексуален тормоз над деца
Британската полиция съобщи днес, че разследва две обвинения за сексуален тормоз на ...
58 минути
Терзиев: София е готова да приеме голямо събитие – „Евровизия" няма да бъде изключение
София винаги е готова да приеме голямо събитие, така че „Евровизия" няма да бъде изключение. ...
1 час
Благомир Коцев към DARA: Благодаря, че ни направи щастливи и горди, че сме българи
„Горд съм, че съм варненец днес, защото Дара е тук и искам да ѝ благодаря като посланик ...
1 час
„Дара отключи сърцата ни“: Кметът Васил Терзиев ѝ връчи ключа на София
„Дара отключи сърцата ни“, заяви кметът на София Васил Терзиев на концерта и парти ...
2 часа
Пламен Павлов е освободен като заместник-директор на Агенция „Митници“
Пламен Павлов е освободен от поста заместник-директор на Агенция „Митници“ със заповед ...
3 часа
Задържаха мъж при кражба в уникалната скална църква „Св. Пантелеймон“ край Петрич
Мъж е задържан при кражба в скалната църква „Св. Пантелеймон“, разположена между селата ...
3 часа
Путин пристигна в Пекин за държавно посещение в Китай
Руският президент Владимир Путин пристигна в Пекин тази вечер за държавно посещение ...
4 часа
Задържаха мъж от Врачеш, нападнал горски служител през прозорец на кола
Към 17:15 часа на 18 май горски служител е подал сигнал в РУ–Ботевград, че при обход в ...
4 часа
37 на сто от магистратите имат поне една къща, колите им – все по-луксозни
Общо 76% от магистратите в България притежават поне един апартамент, около 37% имат къща, ...
4 часа
Година затвор с изпитателен срок за 21-годишен, извършил нападение и грабеж в Благоевград
По обвинение на Окръжна прокуратура – Благоевград 21-годишен мъж е осъден на една година ...
4 часа
КЗК с антикризисни мерки на пазара на горива, иска щаб и седмичен индекс
Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е приела пакет от 23 антикризисни мерки за ...
4 часа
Григор Димитров загуби още на старта на квалификациите в Париж
Григор Димитров отпадна в първия кръг на квалификациите при мъжете на Откритото първенство ...
5 часа
Осъдиха на смърт мъж, убил 17-годишна инфлуенсърка в Пакистан
Пакистански съд днес осъди на смърт мъж, обвинен за убийството през 2025 г. на тийнейджърка ...
5 часа
ДБ: Управляващите се връщат към мразени практики от тройната коалиция
Парламентът не е място, в което мнозинството просто си брои гласовете, то е място за ...
5 часа
Reuters: Съветът на Тръмп за Газа има проблеми с осигуряването на финансиране
Разликата между обещаните и отпуснатите средства за плана на Доналд Тръмп за възстановяване ...
5 часа
Сестрата на президента на Ирландия е сред задържаните при щурма срещу флотилията за Газа
Сестрата на ирландската президентка Катрин Конъли - Маргарет Конъли, е сред най-малко ...
5 часа
В Гълъбово задържаха мъж за притежание на фалшиви банкноти
Полицията в Гълъбово задържа 40-годишен мъж за притежание на неистински евробанкноти, ...
5 часа
Иран заплаши: Отворя нови фронтове, ако САЩ подновяват атаките си
Иран предупреди, че ще "отвори нови фронтове", ако САЩ възобновят военните удари срещу ...
5 часа
Любовна магия“ на Симфониета-Видин се завръща в Пловдив
Симфониета-Видин ще представи музикалния спектакъл „Любовна магия“ на 3 юни в Епископската ...
5 часа
Задържаха двама мъже с 5 терабайта материали със сексуално насилие над деца (СНИМКИ)
ГДБОП задържа двама мъже за сексуална злоупотреба с деца в интернет. Това съобщиха ...
5 часа
Европарламентът одобри двойно по-високи мита върху вноса на стомана
Европейският парламент даде окончателното си одобрение за удвояване на митата върху ...
6 часа
Украйна нанесe удари по руска петролна рафинерия и петролна помпена станция
Украйна е нанесла удари върху руска петролна рафинерия, която е собственост на „Лукойл“, ...
6 часа
Богомил Стоев е назначен за заместник областен управител на Плевен
Богомил Стоев е назначен за заместник областен управител на Плевен, съобщиха от Областната ...
6 часа
NOVA записа рекорден сезон на „Като две капки вода“
NOVA завърши пролетния си телевизионен сезон снощи с грандиозния финал на хитовото шоу ...
6 часа
След десетилетия на очакване: Започна строителството на новата Математическа гимназия в Пловдив (СНИМКИ)
След десетилетия на очакване започна строителството на новата Математическа гимназия ...
6 часа
„Бангаранга“ счупи рекордите: 10 млн. гледания в YouTube и над 3 млн. слушания в Spotify за ден
Грандиозното финално изпълнение на песента „Бангаранга“ на DARA вече е събрало над ...
6 часа
Заради сериозни нарушения на хигиената: БАБХ затвори кланица в Джебел
Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) затвори месодобивно предприятие ...
6 часа
„Прогресивна България“ предлага да се ограничат правомощията на управителя на „Лукойл“
Депутатите от „Прогресивна България“ са внесли проектозакон, който предвижда съществено ...
6 часа
Унищожиха невзривен боеприпас, открит край Казанлък
Специалисти по обезвреждане на невзривени бойни припаси от батальона за защита на ...
6 часа
Разследващи разкриха зрелищна кражба на 100 000 евро от автокъща в Банкя, вече има обвинения
Софийска районна прокуратура е повдигнала обвинения на двама криминално проявени ...
6 часа
Спипаха голямо количество контрабандни пистолети на „Лесово“ (СНИМКИ/ВИДЕО)
Митничари спипаха 198 контрабандни пистолети и 120 пълнители за патрони на "Лесово", съобщиха ...
6 часа
НАТО свали дрон, навлязъл във въздушното пространство на Естония
Министърът на отбраната на Естония Хано Певкур съобщи, че румънски изтребител от силите ...
7 часа
Отивате на концерта за DARA? Ето откъде ще се влиза и какво не е позволено
През пет пропускателни пункта ще бъдат допускани зрители на концерта в София за отпразнуване ...
7 часа
Издирват българин под отломките на рухнала сграда в Германия
Спасителни екипи продължават издирването на трима души, един от които българин, които ...
7 часа
„Прогресивна България“: Промените целят по-ефективен парламент, не ограничаване на опозицията
След критиките на опозицията срещу предложенията за промени в правилника на Народното ...
7 часа
Разследват бившия испански премиер Сапатеро за търговия с влияние
Бившият испански премиер Хосе Луис Родригес Сапатеро е обект на разследване за предполагаема ...
7 часа
Окончателно: Доживотен затвор без замяна за Станимир Рагевски, осъден за двойно убийство в Бургас
Върховният касационен съд (ВКС) остави в сила наказанието доживотен затвор без замяна, ...
7 часа
Синът на основателя на Mango е задържан в Каталуния заради смъртта на баща си
Полицията на испанската автономна област Каталуния задържа днес сина на покойния ...
7 часа
Зорница Михайлова встъпи в длъжност като заместник областен управител на Монтана
Зорница Михайлова встъпи в длъжност като заместник областен управител на Монтана, ...
7 часа
Рябков: Нараства рискът от челен сблъсък между НАТО и Русия
Стратегическите рискове от „челен сблъсък“ между НАТО и Русия нарастват, а последствията ...