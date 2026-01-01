Заместник областният управител на Шумен Фикрет Ибрям е освободен от длъжност със заповед на министър-председателя Румен Радев, считано от 14 май, съобщи главен експерт „Връзки с обществеността“ в Областната администрация Милка Павлова.

Фикрет Ибрям бе назначен за заместник областен управител със заповед на служебния министър-председател Андрей Гюров и встъпи в длъжност на 1 април т.г. Ибрям замени на поста Диян Димитров.

Управлението на водите, транспортната смеха и Върбишкият проход са ключови приоритети за региона, каза новият областен управител на Шумен Георги Жеков, след като вчера официално встъпи в длъжност и прие поста от предшественика си Марин Маринов, който му връчи и печата на областната администрация. Маринов припомни, че основаната му задача е била провеждането на изборите.