На 15 май отбелязваме Международния ден на семейството – празник, който насочва вниманието към значението на семейството като основна ценност в обществото. По този повод Националният статистически институт представя инфографика с данни за сключените бракове в България през 2025 година.

Според данните на НСИ, през годината у нас са сключени общо 20 594 брака. Статистиката показва изразена сезонност при сватбите, като най-предпочитаните месеци за брак са летните и ранните есенни месеци.

Най-активен месец за сключване на брак е август с 3 222 брака, следван от септември с 2 752 и май с 2 350. Традиционно топлото време и летният сезон остават предпочитан избор за младоженците.

Най-малко бракове са сключени през март – 942, както и през февруари и януари, когато броят им също остава сравнително нисък.

Международният ден на семейството е създаден с резолюция на Организацията на обединените нации преди 32 години. Празникът напомня за важната роля на семейството в живота на хората и обществото, както и за необходимостта от подкрепа, стабилност и сплотеност между поколенията.

Инфографиката на НСИ показва и една положителна тенденция – семейството продължава да бъде важна ценност за българите.