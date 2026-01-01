Невярна информация, спусната от политически опоненти - така новоназначеният областен управител на Сливен Михаил Кашеров коментира появилите се в публичното пространство данни, че е с отнето свидетелство за управление на МПС в Германия заради шофиране в нетрезво състояние.

"Твърдението, че съм с „отнета шофьорска книжка” е абсолютно и категорично невярно! Заявявам най-отговорно, че шофьорската ми книжка никога не е била отнемана за управление на МПС под въздействие на алкохол или каквито и да е било забранени субстанции в Германия", посочва Кашеров в публикация в личната си фесбук страница.

Ето и цялата му позиция без редакторска намеса:

Уважаем приятели, колеги и съмишленици,

Искам категорично да заявя, че в момента върви абсолютно невярна информация за мен в медийното пространство, предполагам спусната от мои политически опоненти.

Твърдението, че съм с „отнета шофьорска книжка” е абсолютно и категорично НЕВЯРНО! Заявявам най-отговорно, че шофьорската ми книжка никога не ми е била отнемана за управление на МПС под въздействие на алкохол или каквито и да е било забранени субстанции в Германия. За да онагледя своето твърдение предоставям и снимка от действащата ми шофьорска книжка издадена във ФРГ, с валидност до 2040г., спазвайки директивите за уседналост на ЕС, тъй като последните 14 години съм живял на територията на ФРГ.