Иранският външен министър Абас Арагчи заяви в сряда, че комуникацията със Съединените щати продължава, но в преговорите за спиране на войната в Близкия изток липсва напредък. Той посочи, че посланията са били разменени относно необходимостта от спиране на агресията срещу Бейрут, но преговорният процес не е дал резултат.

Иранският външен министър: Разговорите между САЩ и Иран продължават

Според агенция Тасним, Арагчи е направил тези изявления пред ливанската телевизия „Ал Маядийн“. Той подчерта, че възобновяването на преговорите е свързано с конкретни условия.

Министърът постави като условия гарантирането на правата на иранския народ, край на войната в Ливан и прекратяване на регионалното напрежение.