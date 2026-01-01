Археолози за първи път са успели да разчетат пълното име на астроном и математик от цивилизацията на маите с названието „Лисица с бяла гръд", предаде АФП, позовавайки се на Министерството на културата на Гватемала.



Експертите са успели да дешифрират символите по стените на археологическия обект Сан Бартоло-Ксултун - руини на маите на границата с Мексико, датиращи от 400 г. преди Христа до 900 г. след Христа.

В Ксултун изследователите са открили „пълна математическа и астрономическа формула". Неин автор е Сак Тан Ваакс, което може да се преведе като „Зоро де Печо Бланко" или „Лисица с бяла гръд", обясни на пресконференция министърът на културата Луис Мендес.

По думите му към момента това е единственото постижение, приписвано на математик от класическата епоха на маите, която обхваща периода от 250 г. до 900 г. след Христа и бележи разцвета на тази мезоамериканска цивилизация.

Луис Мендес добави, че формулата е част от надписи, открити през 2010 г. в постройка, която вероятно е била дом на други представители на „таадж" - елита на маите.

„Разчитането стана възможно благодарение на епиграфски анализ на повече от 50 математически и астрономически микротекста, изписани върху стената", посочват от министерството.

Общо са преведени 11 символа.

„Фактът, че тези глифове са се появили в контекст, в който изкуството се преплита с науката, математиката и астрономията, и всичко това - с всекидневието, също заслужава да бъде отбелязан", допълва министър Луис Мендес.

Цивилизацията на маите започва да запада от 900 г. след Христа, с което се поставя началото на нейния посткласически период, и претърпява окончателния си крах с пристигането на испанците в началото на 16-и век.