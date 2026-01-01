Бургас или София ще бъде домакин на „Евровизия“ догодина, Пловдив и Варна вече не са в борбата за 71-ото издание на песенния конкурс, пише офиициалният сайт на форума.

Първият етап включваше оценка на техническите характеристики на предложената зала съгласно изискванията на Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) и продукционните стандарти на конкурса.

„Благодарим на Пловдив и Варна за тяхната страст към конкурса за песен на „Евровизия“ и интереса им да бъдат домакини на това събитие, което обединява милиони хора по света със силата на музиката. Такава интензивна конкуренция между градовете подчертава значителните икономически и социални ползи от домакинството. И двете кандидатури показаха колко широка е подкрепата за събитието догодина в цяла България и се надяваме, че и двата града ще бъдат част от националните тържества през май следващата година“, коментира директорът на „Евровизия“ Мартин Грийн.

Генералният директор на БНТ Милена Милотинова благодари на общинските екипи за тяхната ангажираност и подготовка при разработването и представянето на кандидатурите на градовете им за домакинство на конкурса за песен на „Евровизия“.

„Бихме искали да подчертаем, че това решение се основава единствено на оценката на предварително установените технически и инфраструктурни критерии, които бяха приложени еднакво към всички кандидати. То не поставя под въпрос неоспоримите силни страни на вашите градове или техните утвърдени традиции в музиката, културата и международните фестивали. Това създава и възможности за тяхното участие в програмата от съпътстващи събития“, каза Милотинова.

Кметовете финалисти побързаха да се похвалят в социалните мрежи.

"Още една стъпка напред. София продължава към финалния етап в избора на град домакин на „Евровизия“ 2027", посочи Васил Терзиев.

"Благодаря на целия екип, който през последните седмици вложи много труд, идеи и професионализъм в подготовката на кандидатурата. Вярвам, че представихме визия, която показва не само как можем да организираме едно събитие от такъв мащаб, а и как София може да разкаже своята история пред милиони хора по света. Предстои още работа и уважаваме изцяло процеса по оценяване. Поздравявам и екипа на Бургас за силната кандидатура. Убеден съм, че и двата града имат какво да предложат. Най-важното е България да се представи достойно пред Европа и света. Ако успеем заедно да покажем най-доброто от страната ни, това ще бъде успех за всички", написа във фейсбук страницата си столичният кмет.

"На финал сме", лаконичен, но категоричен бе бургаският му колега Димитър Николов.

Очаква се решението да бъде взето скоро и официално обявено през следващите седмици.