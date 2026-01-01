Омбудсманът Велислава Делчева изпрати препоръка до кмета на Столичната община Васил Терзиев и председателя на Столичния общински съвет (СОС) Цветомир Петров заради множество сигнали и жалби от граждани с увреждания, които срещат административни пречки при издаването на преференциални карти за пътуване с обществения градски транспорт. Това съобщиха от пресцентъра на обществения защитник.

Повод за препоръката е случай на столичанин с 80% трайно намалена работоспособност, който след тежко сърдечно заболяване и няколко животоспасяващи операции не може да получи полагащата му се карта за градски транспорт, въпреки че разполага с валидно експертно решение на ТЕЛК. Той все още очаква разпореждане на Националния осигурителен институт за отпускане на пенсия, а през това време е принуден да заплаща пълната стойност на пътуванията си.

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В препоръката си Делчева посочва, че административните пречки при издаването на преференциални карти за пътуване поставят хората с увреждания в неблагоприятно положение и ограничават възможността им да упражняват права, гарантирани от националното и международното законодателство.

Тя посочва, че институциите трябва да организират работата си така, че гражданите да не бъдат лишавани от полагащата им се подкрепа заради забавени административни процедури.

„Бих искала да напомня, че при действието на ратифицираната от Република България Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания, отговорните държавни и местни органи следва да вземат все повече подходящи и ефективни мерки, за да насърчават, защитават и гарантират пълноценното и равноправно упражняване на всички права на човека и основни свободи от хората с увреждания, да съдействат за зачитане на вътрешно присъщото им човешко достойнство и да ги подкрепят в усилията им за успешна интеграция в обществото“, пише омбудсманът.

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В препоръката си Велислава Делчева предлага да бъде преразгледано изискването хората с увреждания с намалена работоспособност от 50% до 70,99% да са „получаващи пенсия“, тъй като то ги поставя в положение на неравно третиране спрямо лицата, регламентирани в Наредбата на Столичния общински съвет за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столичната община.

Делчева посочва, че поставянето на условие гражданите с увреждания да са получили разпореждане за отпускане на пенсия, за да могат да ползват преференциален транспорт, създава сериозни затруднения в периода между издаването на решението на ТЕЛК и приключването на пенсионното производство.

Само за първите шест месеца на 2026 г. жалбите на граждани до омбудсмана са 8500, съобщи на 11 юли Делчева. Според нея това означава, че институцията е оправдала доверието на гражданите и те имат нужда от нея. Омбудсманът има ресурса да промени нещо и примерите от тази година показват, че в голяма част от случаите омбудсманът помага, допълни тя.