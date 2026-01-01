От днес (1 януари 2026 г.) разплащането в градския транспорт е в евро и закръглянето при превалутирането е в полза на пътуващите, съобщават от Центъра за градска мобилност (ЦГМ) в София.
"С преминаването към еврото всички превозни документи на ЦГМ ще бъдат преизчислени по официалния курс (1 EUR = 1.95583 BGN) и закръглени надолу в полза на пътниците", посочиха оттам.
Най-общо билетчето от 1,60 лв. става 0,80 €, дневната карта за всички линии от 4 лв. ще е 2 €, месечната карта - от 50 лв. става 25,50 €, а годишната - 185 €.
♦ Цените в детайли ♦
Карти по редовна тарифа
Персонализирани карти
► Месечна за всички дневни линии:
50.00 лв. - 25.50 €;
► Годишна за всички линии:
365.00 лв. -185.00 €;
► Месечна за една наземна дневна линия:
23.00 лв. - 11.50 €;
► Месечна за метро:
35.00 лв. - 17.50 €.
Неперсонализирани карти
► Месечна за всички дневни линии:
70.00 лв. - 35.50 €;
► Годишна за всички линии:
600.00 лв. - 305.00 €;
► Месечна за една наземна дневна линия:
28.00 лв. - 14.00 €;
► Месечна за метро:
42.00 лв. - 21.00 €.
Колко ще плащат и учениците над 14 години, студентите и докторантите:
► Месечна карта за всички линии
15.00 лв. - 7.50 €
► Месечна карта за една наземна линия
6.90 лв. - 3.50 €
► Месечна карта за метро
9.00 лв. - 4.60 €
Новите цени за картите за градския транспорт при пенсионерите по стаж и възраст, за хората, навършили 68 години, както и за хората с увреждания
Пенсионери по стаж и възраст
► Месечна карта за всички линии
25.00 лв. - 12.70 €
► Месечна карта за една линия – наземен транспорт или метро
11.00 лв. - 5.60 €
Лица, навършили 68 години
► Месечна карта за всички линии
10.00 лв. - 5.00 €