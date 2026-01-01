Извеждането на „Мини Марица-изток“ ЕАД и ТЕЦ „Марица изток 2“ ЕАД от структурата на Българския енергиен холдинг (БЕХ) е ангажимент по Плана за възстановяване и устойчивост и няма възможност той да не бъде изпълнен. Това заяви министърът на енергетиката Ива Петрова по време на пресконференция в Стара Загора.

По думите ѝ основната задача пред Министерството на енергетиката е реформата да бъде реализирана така, че да се запазят устойчивостта на комплекса „Марица-изток“, работните места и перспективата за развитие на двете държавни дружества.

Министърът отхвърли твърденията, че предстои закриване на „Мини Марица-изток“ или ТЕЦ „Марица изток 2“, както и масови съкращения на служители.

„През последните години около реформата се натрупаха множество спекулации и опасения за бъдещето на комплекса. Целта ни е да изградим работещ модел, който да гарантира неговата дългосрочна устойчивост“, каза Петрова.

Работна група ще заседава всяка седмица

След срещата си с областния управител на Стара Загора Калоян Дамянов министърът ще посети „Мини Марица-изток“ и ТЕЦ „Марица изток 2“, където започва съвместна работа между Министерството на енергетиката, БЕХ, ръководствата на двете дружества и синдикалните организации.

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По думите ѝ всяка седмица, във вторник следобед, на място ще заседава работна група с участието на всички заинтересовани страни. Тя ще изготвя финансов и инвестиционен план за двете дружества, ще анализира текущите проблеми и ще предлага конкретни решения.

Министърът посочи, че ще бъдат оценени реалните потребности на дружествата в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план, както и възможностите за оптимизиране на разходите.

Сегашният модел на финансиране не е устойчив

Петрова заяви, че практиката „Мини Марица-изток“ всеки месец да отправя искания за финансово подпомагане за изплащане на възнаграждения и текущи разходи не може да продължи.

Като пример тя посочи, че само през предходния месец дружеството е поискало около 50 млн. евро за заплати и плащания към външни доставчици.

По думите ѝ разходите за възнаграждения в „Мини Марица-изток“ са нараснали с около 8%, а тези за външни услуги – с около 12%. Подобен анализ предстои да бъде направен и за ТЕЦ „Марица изток 2“, където значителен дял от разходите се формира от закупуването на емисионни квоти.

Министърът отбеляза, че вече се работи по оптимизиране на начина на закупуване на квотите, което може да доведе до намаляване на разходите.

Одитът е установил спорни практики

В отговор на въпрос за смяната на ръководството на „Мини Марица-изток“ министърът съобщи, че след встъпването си в длъжност е възложила одити в БЕХ, „Мини Марица-изток“ и „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“.

По думите ѝ проверката в минното дружество вече е приключила и е установила спорни управленски практики при възлагането на обществени поръчки, както и значително увеличение на разходите за възнаграждения и външни услуги при намаляваща производствена дейност.

Част от констатациите вече са изпратени до компетентните органи, но министърът отказа повече подробности, тъй като проверките продължават.

Реформата е условие по Плана за възстановяване

Петрова подчерта, че извеждането на двете дружества от БЕХ е ангажимент, поет по Плана за възстановяване и устойчивост още от предходно правителство.

Според нея неизпълнението на реформата би поставило под риск значителен европейски ресурс, включително средствата по Териториалния план за справедлив преход за региона на Стара Загора.

„Срещу изпълнението на тази реформа стои ресурс в размер на приблизително един милиард лева“, посочи министърът.

По отношение на рекултивацията тя заяви, че по Териториалния план са предвидени около 200 млн. лева, но до момента „Мини Марица-изток“ не е получила средства, тъй като не са били подготвени необходимите проекти.

Петрова подчерта още, че европейските правила не позволяват държавната помощ за рекултивация да се използва като косвено финансиране на въгледобивната дейност.

Призив темата да не се политизира

Министърът коментира и промените в ръководството на „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“, като ги определи като част от усилията за подобряване на корпоративното управление и по-ефективното изпълнение на енергийните проекти.

В заключение тя призова темата за комплекса „Марица-изток“ да не бъде използвана за политически цели, а усилията да бъдат насочени към намирането на решения, които да гарантират финансовата стабилност, инвестициите и дългосрочното развитие на двете държавни дружества.

По-рано през деня Общинският съвет в Стара Загора прие декларация в защита на енергийния суверенитет на България и комплекса „Марица-изток“.