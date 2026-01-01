Депутатът от ДПС и бивш министър на вътрешните работи Калин Стоянов обвини настоящия вътрешен министър Иван Демерджиев в неправомерно използване на информация от PNR системата за пътнически данни и в оказване на натиск върху прокурори. В публикация във Facebook Стоянов заявява още, че според него Демерджиев се подготвя да стане главен прокурор.

Обвиненията идват след изслушване на вътрешния министър в парламента и последвали действия, свързани с информация за пътувания на лидера на ДПС Делян Пеевски и други лица.

„В четвъртък (09.07.2026 г.) отново се потвърди изнесеното от мен относно неправомерния достъп и последващото неправомерно използване на информация от PNR системата, в която се съхраняват, обработват и анализират резервационни данни на пътници, превозвани по въздух“, написа Стоянов.

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По думите му на брифинг пред медиите Демерджиев е заявил, че ще предостави пълен списък на пътниците, пътували заедно с Делян Пеевски, както и информация за отношенията между тях.

Стоянов твърди, че предоставената впоследствие на народни представители справка от ГДБОП съдържа неверни данни.

„В петък Иван Демерджиев е предоставил на народни представители поредната фалшива справка за извършени оперативно-издирвателни мероприятия от ГДБОП. Информацията в нея коренно се разминава с прочетеното от него по време на изслушването в парламента на 02.07.2026 г.“, посочва депутатът.

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Като пример той дава твърдение в документа, че Делян Пеевски е пътувал до определена дестинация на конкретна дата, докато според Стоянов на същия ден и на следващия лидерът на ДПС е бил в сградата на Народното събрание и е давал брифинг пред медиите.

Стоянов твърди още, че част от посочените като пътували с Пеевски лица са отрекли тази информация и са заявили, че не го познават.

„По безспорен начин се установява, че в рамките на една седмица в ГДБОП е била изготвена нова справка, вероятно със същия номер като предходната, но с различно съдържание. Важното обаче е, че и двете справки не кореспондират с истината“, пише той.

Сигнал до прокуратурата

Калин Стоянов съобщава, че е подал сигнал до и.ф. главен прокурор с искане да бъде извършена проверка за евентуално извършени престъпления.

Според него проверката трябва да обхване министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, директора на ГДБОП Мартин Златков, и.ф. председателя на ДАНС Станчо Станчев, временно изпълняващия длъжността началник на Националното звено за получаване и обработване на резервационни данни Николай Георгиев, директора на дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ Бисер Вучков и, по думите му, „вероятно“ началника на политическия кабинет на Демерджиев Росица Димитрова.

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Стоянов заявява, че от ДПС са поискали от председателя на Народното събрание копия от документите, изготвени преди или най-късно в деня на парламентарното изслушване на 2 юли.

Причината, посочва той, е че на депутата Хамид Хамид е била предоставена справка на ГДБОП от 9 юли, което според него означава, че съществува друг документ, който Демерджиев е използвал при изслушването си в парламента.

„Допускам, че същата може да е унищожена или преправена, за което алармирах преди дни“, пише Стоянов.

Обвинения за натиск върху прокурори

В публикацията си депутатът от ДПС отправя и по-тежки обвинения към вътрешния министър, като твърди, че той оказва влияние върху прокурори, които работят по сигнали срещу него.

„Предполагам, че Демерджиев оказва натиск върху прокурорите, на които са разпределени моите сигнали срещу него, като им обяснява как ще ги освободи от длъжност, когато стане главен прокурор“, заявява Стоянов.

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По думите му така Демерджиев вече се е запознал със съдържанието на сигналите и „вероятно им разпорежда как следва да бъдат обработени, така че преписките да бъдат прекратени“.

Стоянов добавя, че според него по същия начин се оказва влияние и по дело, по което Демерджиев има повдигнато обвинение.

Той твърди още, че вътрешният министър разполага с архиви, свързвани с бившия следовател Петьо Петров – Пепи Еврото, както и с информация, свързвана с убития адвокат Мартин Божанов – Нотариуса.

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„Именно чрез информацията, с която разполага от архивите на двамата брокери в съдебната система – Пепи Еврото и Нотариуса, Иван Демерджиев оказвал натиск върху прокурори и настоявал за предприемането на определени действия от тяхна страна“, твърди Стоянов.

Демерджиев не е коментирал твърденията

Към момента на публикуването няма официална реакция от страна на Иван Демерджиев по отправените обвинения.

Стоянов е министър на вътрешните работи в периода 2023–2024 г., а след освобождаването му от поста стана депутат от ДПС. Иван Демерджиев е бивш служебен министър на правосъдието и вътрешните работи, а в момента заема поста министър на вътрешните работи.