МВР внесе в Народното събрание информация за пътуванията на лидера на ДПС Делян Пеевски. Справката от ГДБОП потвърждава съвместен полет от България до Дубай с конституционния съдия Десислава Атанасова. Часове по-късно, пред NOVA, Атанасова отново отрече това да се е случвало.

Демерджиев: Пеевски и Десислава Атанасова са пътували заедно до Дубай през 2024 г.

Част от предоставените документи са на базата на данни от системата за резервации PNR. Именно заради ползването на тази система прокуратурата започва проверка.

Справката на ГДБОП, която министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изчете в Народното събрание преди седмица, пристигна тази сутрин в Народното събрание, по искане на депутати. Проверката е направена с цел „евентуална търговия с влияние и пренасяне на недекларирани финансови средства”.

Демерджиев: Атанасова да не рови в темата за полетите, от регистрите излизат интересни факти

„В ГДБОП-МВР се провежда оперативно-издирвателна дейност по отношение на задграничните пътувания на народния представител Делян Славчев Пеевски и постъпили първоначални данни за евентуална търговия с влияние и пренасяне на недекларирани финансови средства през държавната граница.”

Следват данни за осъществени и неосъществени полети с редица бизнесмени. Сред имената са Александър Сталийски, Александър Ангелов, който е и адвокат на Пеевски. При някои осъществени полети има случаи, в които Пеевски не присъства – като например при пътуване на певицата Цветелина Янева. Според ДПС данните от МВР и министър Иван Демерджиев не доказват нищо.

Пеевски сезира прокуратурата заради твърденията на ДБ за пътуванията му в чужбина

„Онези лица, които той фантазираше, че са 80 и няколко, се оказват под 10 и, забележете, самата справка потвърждава, че голяма част от тези лица въобще не са летели. 75 полета се цитират и се оказва, че г-н Пеевски не е пътувал”, заяви Хамид Хамид.

В списъка, предоставен от МВР, е и конституционният съдия Десислава Атанасова, с осъществен съвместен полет на 5 април 2024 г. в 20:59 ч.

Още преди дни, обаче, тя показа документи, че не е участвала в такъв полет, а е летяла само до Истанбул с граждански полет.

От „Прогресивна България” обясниха, че тепърва ще се запознаят с данните, но защитиха вътрешния министър.

„Данните, които изнесе министър Демерджиев да не забравяме, че са официални данни от МВР – това значи, че МВР е излъгало? Повярвайте ми, аз не мисля, че става точно така, но самият аз и колегите също си задаваме въпросите. Трябва всички да изчакаме малко, защото има много мистицизъм в цялата тая работа, на всички ни е интересно”, каза Явор Гечев.

Днес Иван Демерджиев не коментира темата.

Държавното обвинение, обаче, също се намеси по темата с т.нар. PNR система.

Софийската градска прокуратура е разпоредила проверка на ползването на данни от резервационните записи на пътниците. Като повод посочват получени сигнали от депутати, адвокати и граждани.

Информацията от прокуратурата е оскъдна. По данни от източници на NOVA около 10 сигнала са били получени в държавното обвинение. Един от подателите е депутатът от ДПС Калин Стоянов.

Вчера той поиска да се провери дали в МВР, ГДБОП и ДАНС по заповед на вътрешния министър Иван Демерджиев, се заличават следи за неправомерно достъпване и използване на данни от PNR системата.

Днес от прокуратурата съобщават, че се проверява дали има достатъчно данни за извършено престъпление, както се твърди в сигналите. Възложени са действия на Главна дирекция „Национална полиция”. Ако се съберат данни за престъпление, предстои да бъде образувано досъдебно производство.