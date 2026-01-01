Откъде идват средствата, с които са платени полетите на Делян Пеевски до Дубай, и ако те са на неговото семейство – как е извършено плащането предвид наложените му санкции по закона „Магнитски“. Това е сред въпросите, които в момента проверяват структурите на МВР, заяви пред журналисти ресорният министър Иван Демерджиев.

Десислава Атанасова: Не съм пътувала с частен полет до Дубай с Пеевски

„Големият въпрос, който проверяваме, е откъде идват средства, с които са плащани тези полети и колко струват тези полети, дали сумите, които са плащани, отговарят на пазарните цени на полетите и дали това са пари на семейството на Пеевски, както той каза. Ако са пари на семейството му, как са платени, тъй като той е санкциониран, или са пари на българските граждани, отзовали се на семейството на Пеевски по някакъв начин“, коментира Демерджиев.

Той направи изявлението след церемонията по полагането на венци пред Паметника на Незнайния воин и водосвета на знамената по случай 147 години от създаването на МВР.

Демерджиев: Пеевски и Десислава Атанасова са пътували заедно до Дубай през 2024 г.

На въпрос дали има разминаване между данните на ГДБОП и „Гранична полиция“, след като конституционният съдия Десислава Атанасова отрече да е пътувала с частен полет до Дубай заедно с Пеевски, Демерджиев отговори:

„Има различни регистри, там са установявани различни неща. Не съветвам г-жа Атанасова твърде много да рови по този въпрос, защото колкото повече се проверява, толкова по-интересни факти и обстоятелства изникват. Темата трябва да се фокусира върху най-важното – има ли извършено престъпление и има ли нарушаване на санкциите по закона „Магнитски“, който аз обещах и продължавам да обещавам да важи на територията на страната, противно на това, което заяви Пеевски в едно доста емоционално интервю.“

По думите му връзката между отделните данни не се разпада. „Никъде не се пропуква връзката. Има много повече полети, които съвпадат по дати и участници“, категоричен бе Демерджиев.

Той уточни, че данните на „Гранична полиция“ и ГДБОП не са грешни, а че става дума за различни регистри, в които според него има странни разминавания, включително заличаване на информация. „Проверяваме всичко, ще проверим и това изключително внимателно и ще видим докъде евентуално е стигнала наглостта на някои хора в опитите им да прикрият нещо, което е очевидно за българските граждани.“

Попитан за изпратен от него SMS с текста „Бях точен с парите“, Демерджиев отказа да даде подробности и отговори, че „скоро ще четете много интересни SMS-и, които са верни, за разлика от този.“

Министърът отхвърли твърденията за проблем в координацията между структурите на МВР и подчерта, че работата по случая продължава по всички направления. По думите му службите действат по подадени сигнали и в рамките на закона, като предстои да бъдат изяснени всички факти и обстоятелства.

МВР започва структурна реформа със закриване на звена и оптимизация

Министърът на вътрешните работи съобщи още, че в МВР започва вътрешна реорганизация. По думите му кадровите промени ще бъдат ограничени до необходимия минимум, така че да се гарантира спокойна работна среда за служителите.

Той обясни, че се предвижда закриване на звеното към министъра, което през годините е било критикувано като източник на неоправдани разходи и излишни ръководни позиции без реална дейност. Предстои да бъдат премахнати и други неефективни структури, създавани във времето, с цел да се подобри организацията на работа и да се постигнат икономии. Успоредно с това започва подготовката на дългосрочна стратегия за модернизация на министерството.

Демерджиев съобщи още, че е проведена среща между премиера Румен Радев, членовете на кабинета и представители на законодателната власт. Целта ѝ е била да бъде възстановена комуникацията между двете власти, като народните представители бъдат запознати с текущите приоритети и работата на отделните министерства за постигане на по-добра координация.

„Безкомпромисна борба с корупцията – оттам започваме“, заяви министърът. Той посочи, че ръководството на МВР си поставя за цел възстановяването на справедливостта в правоохранителната система да започне от полицията, като изрази надежда същият подход да бъде възприет и от прокуратурата, и от съда.

Сред основните приоритети на ведомството той открои още противодействието на наркоразпространението и ограничаването на пътния травматизъм, които определи като едни от най-сериозните проблеми.

По думите му ще бъде засилена работата на икономическите звена в цялата страна, както и действията срещу контрабандата и сивата икономика. Специално внимание ще бъде отделено и на битовата престъпност с цел да се повиши сигурността на хората, особено в по-малките населени места.