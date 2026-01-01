Конституционният съд проучва изнесените вчера от министърa на вътрешните работи Иван Демерджиев данни за съвместно пътуване с частен полет до Дубай на депутата и лидер на ДПС Делян Пеевски и конституционния съдия Десислава Атанасова. Това каза пред БНР председателят на съда Павлина Панова, като уточни, че институцията няма законови механизми за реакция при подобни казуси.

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Вчера в рамките на парламентарно изслушване по предложение на мнозинството, Иван Демерджиев обяви , че полетът е бил на 5 април 2024 година и коментира, че е парадоксално на един и същ частен полет да се намират конституционен съдия и санкциониран по глобалния закон "Магнитски".

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Десислава Атанасова беше избрана за конституционен съдия от парламентарната квота на 19 януари 2024 година с гласовете на ГЕРБ, ДПС и ПП – ДБ и положи клетва седмица по-късно, заедно с избрания с нея Борислав Белазелков, на която не присъства тогавашният президент Румен Радев.

Той бойкотира церемонията с аргумент, че "полагането на клетва за спазване на Конституцията на фона на сериозните съмнения за нейното нарушаване е несъстоятелно и че не приема думите да противоречат на действията, а церемониите да заменят принципите."

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Още вчера опозиционни формации призоваха Десислава Атанасова да подаде оставка. Това е възможност, предвидена в Конституцията в главата "Прекратяване мандата на съдия в Конституционния съд". Другите са: изтичане на мандата, влизане в сила на ефективна присъда за умишлено престъпление, фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от една година, несъвместимост с определени длъжности и дейности и смърт.

Няма възможност освобождаването ѝ да бъде инициирано от самия Конституционен съд, защото за разлика от магистратите, на които може да се търси дисциплинарна отговорност за уронване престижа на съдебната власт, конституционните съдии нямат Етичен кодекс.