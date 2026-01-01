„Установено е съвместно пътуване на 5 април 2024 г. по маршрута София – Дубай на Делян Пеевски и Десислава Атанасова, която четири дни по-късно встъпва в длъжност като конституционен съдия.“

Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев по време на изслушването си в Народното събрание относно информацията, с която Министерството на вътрешните работи разполага за полетите на председателя на ДПС Делян Пеевски, придружаващите го лица и плащанията за тях.

От парламентарната трибуна Демерджиев съобщи, че в МВР са постъпили няколко сигнала, свързани с полетите на Пеевски, пътниците, които са го придружавали, както и с начина на финансирането им.

„Имунитетът на народните представители не ги предпазва от проверки, а от повдигане на обвинения“, заяви министърът.

По думите му данните на МВР показват, че за периода от 2018 г. до днес Делян Пеевски е осъществил общо 227 полета, от които 181 са били чартърни с частни компании.

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Демерджиев посочи още, че до момента е установено кой е заплатил един от договорите – за шест частни полета по маршрута София – Истанбул на обща стойност 122,8 хил. евро. По думите му Пеевски е пътувал с тези полети, но те не са били платени от него, а от адвокатско дружество. Министърът уточни, че договорът е сключен през декември 2025 г. и е прекратен през май тази година.

По думите на Демерджиев приблизителната цена на един частен полет по маршрута София – Истанбул е около 10 хил. евро в едната посока.

„Приблизително за един такъв полет е плащано по 10 хил. евро за посока София – Истанбул. Като се има предвид, че са извършени 181 полета с частни компании и ако се вземе предвид това плащане, сумата възлиза на около 1,8 млн. евро, похарчени за тези полети. Ще установим кой ги е платил и какви са причините“, заяви министърът.

Той допълни, че след кацанията в Истанбул са следвали полети до различни дестинации, сред които Дубай, Гърция и други градове в Турция.

„Подали сме искания до съответните държави и очакваме повече информация за продължението на тези полети, както и кои лица са били на борда“, каза още Демерджиев.

В момента се извръшва проверка за останалите полети. При събирането на тези данни ще бъдат изнесени пред вас.

Депутатът Хамид Хамид от ДПС заяви, че Иван Демерджиев два пъти от парламентарната трибуна е изрекъл „лъжа“, твърдейки, че Делян Пеевски е летял с конституционен съдия.

„Споменахте името на г-жа Десислава Атанасова. Кажете с коя авиокомпания и кога са летели“, обърна се Хамид към министъра.

Той попита още дали Демерджиев лично е разпоредил проверката.

„Преди малко в изложението си казахте, че всеки конкретен сигнал ще бъде проверяван. Кажете ни – вие ли разпоредихте лично проверката“, попита депутатът.