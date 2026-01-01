Председателят на ДПС Делян Пеевски коментира изнесената от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев информация за неговите полети и начина, по който са били заплащани.

В кулоарите на Народното събрание той обвини вътрешния министър в незаконно разследване на личния му живот.

„За всичко, за което съм подал сигнали и моя адвокат се потвърди. Министър Демерджиев незаконно е разследвал личния ми живот за полети, които са платени от мен и моето семейство“, заяви Пеевски.

Демерджиев: Адвокатско дружество е платило 122,8 хил. евро за шест полета, с които е пътувал Пеевски

Той подчерта, че личният му живот не е тема на обществено обсъждане, когато не е използван публичен ресурс.

„Моят личен живот е моя тема. Не е тема на никой друг, при условие, че не е ползван публичен ресурс за нито един разход“, каза още председателят на ДПС.

Припомняме, че по време на изслушването си в Народното събрание министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи, че по данни на МВР Делян Пеевски е осъществил 227 полета за периода от 2018 г. до днес, от които 181 са били с частни компании. Той заяви още, че до момента е установено кой е заплатил договор за шест частни полета по маршрута София – Истанбул на обща стойност 122,8 хил. евро. По думите му Пеевски е пътувал с тези полети, но те не са били платени от него, а от адвокатско дружество. Министърът допълни, че са изпратени запитвания до други държави за информация относно продължението на част от полетите, придружаващите лица и начина на финансирането им.