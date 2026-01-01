Конституционният съдия Десислава Атанасова отрича да е пътувала с частен полет до Дубай с Делян Пеевски на 5 април 2024 г.

Вчера министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изнесе данни за съвместно пътуване с частен полет до Дубай на депутата и лидер на ДПС Делян Пеевски и конституционния съдия Десислава Атанасова.

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В позицията си Атанасова определя твърденията на вътрешния министър като неверни.

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"Изисках и разполагам с удостоверение Рег. номер RяБ 4017/02.07.20026 г. от Министерството на вътрешните работи за пътуванията ми извън страната за периода 05.04.2024 г. – 08.04.2024 г. Данните, регистрирани в Интегрираната информационна система „Справки“ на МВР, удостоверяват преминаванията ми през граничните контролно-пропускателни пунктове на Република България", посочва тя.

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По думите й твърдението, че „на 5 април 2024 г. е пътувала с Делян Пеевски от летище "Васил Левски" - София до Дубай с частна компания "Хиперион Авиейшън" е невярно.

Тя посочва, че е напуснала България на 5 април 2024 г. с редовен пътнически полет TK 1032 на Turkish Airlines и се е завърнала на 8 април 2024 г. с полет TK 1031 на същата авиокомпания. По думите ѝ и в двата случая е пътувала с граждански полети по маршрута София – Истанбул – София.

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Тя уточнява, че на посочените дати е пътувала по маршрута София – Истанбул – София с редовни граждански полети и е пребивавала единствено на територията на Република Турция. По думите ѝ това обстоятелство се потвърждава и от данните в нейния паспорт.