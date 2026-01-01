САЩ са получили информация от израелското разузнаване за нов предполагаем ирански заговор за убийството на президента Доналд Тръмп. Информацията идва, след като американският държавен глава заяви, че примирието между Вашингтон и Техеран е „приключило“.

По-рано тази седмица Тръмп заяви, че противниците му са „луди“ и че „искат да го елиминират“, но добави, че „силно искат да сключат сделка“.

Подробности за предполагаемия заговор не бяха разкрити. Междувременно Тръмп е разговарял с израелския премиер Бенямин Нетаняху в четвъртък, като двамата са се договорили да продължат координацията между двете страни, съобщава The Wall Street Journal.

По време на срещата на върха на НАТО Тръм заяви:

„Те искат да свалят американския лидер – мен. Аз съм във всеки един от техните списъци. Видях тази сутрин, че съм навсякъде в техните списъци. Досега, предполагам, имах малко късмет, но може би това няма да продължи дълго“, каза президентът.

И допълни:

„Това са зли, болни хора. Трябва да изкореним този рак. Знаете ли какво правите? Трябва да премахнете рака навреме. Така мисля аз.“

Изявленията на Тръмп идват, след като депутати в Техеран открито призоваха за ракетни удари по мястото, където той се намираше по време на срещата на върха. По-рано тази седмица участници в погребението на аятолах Али Хаменей също призоваха за възмездие срещу американския президент.

По време на пресконференция с държавния секретар Марко Рубио и други високопоставени представители на администрацията Тръмп отново повдигна темата за заплахите срещу живота си.

Коментарите на Тръмп идват, след като той обяви край на примирието с Иран и одобри нови удари срещу режима след иранските атаки срещу търговски кораби в Ормузкия проток.

По време на погребението на Хаменей в Техеран проправителствени демонстранти носеха плакати с червени мерници върху лицето на Тръмп и надпис: „Рано или късно главите ви ще се търкалят“.

Други плакати изобразяваха вицепрезидента Джей Ди Ванс и министъра на отбраната Пийт Хегсет с надпис: „Ще има кръв“.

По време на шествието се чуваха възгласи „Смърт за Америка“ и „Смърт за Израел“. Демонстранти палеха американски и британски знамена и хвърляха камъни по снимки на Тръмп. В близост до челото на процесията е било поставено и чучело на обесения американски президент.

Желанието на иранския режим да ликвидира Тръмп датира още от първия му президентски мандат, след американския удар с дрон през 2020 г., при който беше убит генералът от Революционната гвардия Касем Солеймани.

Американското разузнаване нееднократно предупреждаваше по време на предизборната кампания през 2024 г., че Иран планира покушение срещу Тръмп, както и срещу бивши представители на неговата администрация.

Бившият държавен секретар Майк Помпео и специалният пратеник за Иран Брайън Хук също живеят под постоянна държавна охрана заради заплахи.

Размислите на президента за собствената му сигурност идват само дни преди втората годишнина от опита за покушение срещу него в Бътлър, Пенсилвания.

Миналата седмица главният инспектор на Министерството на вътрешната сигурност публикува доклад, според който Тайната служба е пропуснала 102 радиосъобщения, свързани със стрелеца Томас Крукс, забелязан на покрив с дългоцевно оръжие, и не е предупредила навреме охраняващите агенти. Нападателят беше застрелян на място.

Според анализатори острата реторика може да е част от стратегия за засилване на натиска върху Иран да прекрати атаките срещу търговски кораби в Ормузкия проток и да приеме американските условия относно ядрената си програма.

Независимо дали става дума за преговорна тактика или сигнал за нова ескалация, международните посредници се опитват да запазят крехкото споразумение. В същото време продължаващото напрежение може да се превърне в политически проблем за републиканците преди междинните избори, ако цените на енергията останат високи.

В сряда Тръмп предупреди, че предстои нов кръг американски удари, като същевременно отхвърли предположенията за завръщане към пълномащабна война.

Няколко часа по-късно американските военни обявиха нови атаки срещу Иран, които според официалната информация са били насочени към „допълнително ограничаване на способността на страната да застрашава свободата на корабоплаването в Ормузкия проток“.

„Всичко, което предстои, ще се случи много бързо. Не очакваме това да продължи дълго“, заяви Тръмп.

Отношенията между САЩ и Иран остават силно обтегнати още от първия президентски мандат на Доналд Тръмп. През януари 2020 г. по негова заповед американски дрон уби командира на специалните сили „Кудс“ към Иранската революционна гвардия Касем Солеймани край Багдад. След удара иранските власти нееднократно заявиха, че ще търсят отмъщение срещу отговорните за операцията.

През последните години американските служби за сигурност многократно предупреждаваха за потенциални ирански заговори срещу Тръмп и бивши високопоставени представители на неговата администрация. През 2024 г. Министерството на правосъдието на САЩ повдигна обвинения по дело, свързано с предполагаем ирански заговор за покушение срещу американския президент, а редица настоящи и бивши служители, сред които Майк Помпео, Джон Болтън и Брайън Хук, продължиха да бъдат обект на засилени мерки за сигурност заради отправени заплахи.

На този фон всяка нова информация за предполагаеми ирански планове срещу Тръмп се разглежда с особено внимание от американските и израелските служби, тъй като подобни твърдения могат да окажат влияние върху и без това напрегнатите отношения между Вашингтон и Техеран.