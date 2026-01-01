Американската армия съобщи, че е завършила поредната си вълна въздушни удари по Иран, след като е атакувала около 90 цели, предаде Асошиейтед прес.

Съобщението направи Централното военно командване на САЩ.

САЩ предприе нова серия удари по Иран

Оттам разпространиха черно-бели кадри от удари по пистата на летище и ракетни установки.

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"Американските сили остават бдителни, смъртоносни и в готовност да предприемат операции по заповед на върховния главнокомандващ", се допълва в съобщението.

Върховен главнокомандващ на въоръжените сили на САЩ е президентът.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп пристигна във Великобритания след участието си в приключилата среща на върха на НАТО в Турция, предаде Ройтерс.

Американският лидер коментира новите американски удари по Иран, предприети тази нощ. По думите му те са възмездие за атаките срещу корабоплаването. Тръмп предупреди, че ако отново бъдат нападнати плавателни съдове, "ще стане още по-лошо".

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"Това е възмездие за вчерашния обстрел на кораби от страна на Иран. Ако той се повтори, ще стане още по-лошо!", написа Тръмп в социалната си мрежа Трут Сошъл и придружи публикацията си със снимка от бомбардировка над Ислямската република.

По-рано американската армия съобщи, че силите ѝ са започнали да нанасят нови удари по Иран, предадоха агенциите, като се позоваха на Централното военно командване на САЩ (СЕНТКОМ). Дотук се стигна само часове след като Тръмп обяви временното споразумение за прекратяване на войната за "приключено".

СЕНТКОМ посочи, че целта на атаките е да отслабят капацитета на Иран да застрашава свободата на корабоплаване в стратегическия Ормузки проток.

Пожелал анонимност американски официален представител съобщи пред Ройтерс, че американските удари тази нощ ще бъдат повече от предишната.

В последните часове на редица места в Иран отекнаха взривове. Според местната агенция Мехр най-новата локация, откъдето постъпват сведения за експлозии, е Ираншахр в югоизточната част на Ислямската република.

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Иранците "се обадиха преди малко и отчаяно искат да сключат сделка", каза президентът на САЩ Доналд Тръмп, цитиран от ДПА.

"Не знам дали има смисъл да се сключва сделка с тях. Не знам дали след това ще я спазят", каза американският лидер пред репортери в президентския си самолет на връщане от срещата на НАТО в Турция.

Помолен да коментира защо иранското ръководство напада граждански кораби, щом е заинтересовано от споразумение, Тръмп отговори, че те "са малко побъркани".

Президентът на САЩ многократно е съобщавал за различни дискусии и телефонни разговори, чието съдържание после другата страна изцяло или частично е оспорвала, отбелязва ДПА.