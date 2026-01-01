Тежкотоварен камион и ремарке, натоварено с рула хартия, изгоряха при пожар на 88-ия километър на АМ „Тракия“ в посока Бургас. Огънят е унищожил и два декара житни посеви в близост до магистралата.

На 08 юли в 11:10 ч. в ОЦ при РДПБЗН-Пазарджик е получен сигнал за горящ тежкотоварен камион.

Отново е пламнал тирът, който по-рано се запали на „Тракия“, движението е ограничено (ВИДЕО/СНИМКИ)

За мястото на пожара са изпратени два противипожарни екипа с два автомобила от РСПБЗН-Пазарджик.

При пристигане на място е установено, че гори камион и ремарке натоварено с хартия на рула.