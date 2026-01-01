Депутатът от ДПС и бивш министър на вътрешните работи Калин Стоянов обяви, че ще сезира Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ (OFAC) заради вътрешния министър Иван Демерджиев.

„Днес ще сезирам OFAC – службата за контрол на чуждестранните активи на САЩ за това, че в момента в България на поста министър на вътрешните работи е назначен човек с повдигнато обвинение за корупционно престъпление, извършено в качеството му на служебен вътрешен министър през 2022 г. – Иван Демерджиев“, написа Стоянов във Фейсбук.

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По думите му повод за сигнала ще бъдат „опитите на министъра да притиска отделни прокурори да прекратят делото, по което той е привлечен в качеството на обвиняем“.

В публикацията си Стоянов припомня, че през 2025 г. срещу Демерджиев е било повдигнато обвинение след сигнал, който той е подал като министър на вътрешните работи през 2023 г. Според него сигналът е бил за подписано допълнително споразумение за 81 млн. лева към обществена поръчка за изработката на новите документи за самоличност.

Бившият вътрешен министър отправя и редица други твърдения срещу Демерджиев. Той заявява, че заради подадения от него сигнал Демерджиев „усилено търси „кошаревски“ свидетели, които да дават фалшиви свидетелски показания срещу мен, с една единствена цел – саморазправа“.

Стоянов твърди още, че разполага с информация, според която Демерджиев „държи престъпните схеми на Мартин Божанов - Нотариуса“, както и че „от няколко дни притиска отделни магистрати, първо за да му прекратят делото, по което е обвиняем, и второ да образуват дела срещу Стоянов.

По думите му Демерджиев заявявал, че ще се разправи с всички, които му се противопоставят, и че това ще стане, „в момента, в който го назначат на поста главен прокурор на Република България“.

Стоянов твърди също, че Демерджиев е казвал, че „в момента разполагал с архива на Пепи Еврото, чрез който манипулирал различни длъжностни лица“.

В края на публикацията си депутатът заявява, че освен OFAC ще сезира и правителството на Великобритания „с цел вземане на конкретни мерки срещу този овластен човек“.

До момента няма публична реакция от страна на Иван Демерджиев по отправените от Калин Стоянов твърдения.