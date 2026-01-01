Първото заседание на дисциплинарното дело срещу административния ръководител на Софийската градска прокуратура (СГП) Емилия Русинова започва днес, каза пред медиите Евгени Иванов, член на Прокурорската колегия (ПК) на Висшия съдебен съвет (ВСС). Той е председател и докладчик на дисциплинарния състав.

Според мен делото няма да приключи бързо, защото тече кореспонденция между страните. И двете страни са активни, което е ясна индикация, че ще поискат да се събрат всички доказателства, посочи Иванов. Той допълни, че остава с впечатление, че и двете страни ще бъдат активни и заседанието да няма приключи бързо.

Николай Найденов поиска отстраняването на Емилия Русинова като шеф на СГП и прокурор

На въпрос колко е влиятелна Русинова във съдебната система и защо е убегнало това на ВСС при избора ѝ, той отговори, че всеки административен ръководител като такъв има влияние, но отказа да коментира за друг тип влияние заради предстоящото заседание.

По-рано днес ПК на ВСС отложи за следващо заседание точката за временно отстраняване на Русинова. Днес точката беше извънредна и допълнително добавена в дневния ред на заседанието. Министърът на правосъдието Николай Найденов заяви, че е отправил мотивирано искане до колегията във ВСС за временно отстраняване на Русинова до приключване на дисциплинарното производство срещу Русинова.

Янкулов поиска дисциплинарно производство срещу Емилия Русинова (ВИДЕО)

Бившият служебен правосъден министър Андрей Янкулов съобщи през април, че е внесено предложение за образуване на дисциплинарно производство срещу Емилия Русинова. Аргументите са свързани с преминаването на границата на страната два пъти с бившия следовател Петьо Петров, по прякор Еврото, и Кристиян Христов, по времето, в което случаят „Осемте джуджета“ вече е публично известен. Тогава вече има и информация за образувани преписки за изясняване на фактологията по случая, добави Янкулов.