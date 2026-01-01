Министърът на правосъдието Николай Найденов поиска отстраняване на административния ръководител на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова, съобщиха от пресцентъра на правосъдното ведомство.

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Искането е направено към Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, то е и за отстраняване от длъжността „прокурор“. В мотивите се изтъква, че при образувано дисциплинарно производство срещу нея с искане за освобождаване от длъжност, Русинова би могла да упражни правомощията си и да повлияе на прокурорите и следователите както от Софийската градска прокуратура, така и от Софийската районна прокуратура. Достъпът ѝ до служебна информация, както и кадровите правомощия върху магистрати биха могли да възпрепятстват обективното, безпристрастно и всеобхватно събиране на документи, относими към воденото дисциплинарно производство.

Правосъдният министър поиска дисциплинарно производство срещу Емилия Русинова (ВИДЕО)

Отбелязва се, че дисциплинарното производство е образувано на 13 май 2026 г. за нарушаване на Кодекса за етично поведение на българските прокурори и следователи за накърняване на престижа на съдебната власт. От правосъдното ведомство уточняват, че за Емилия Русинова са предоставени данни за демонстрирана приятелска близост с Петьо Петров. Срещу Петров се водят разследвания за придобилата известност корупционна афера „Осемте джуджета“.

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Министър Найденов внася предложението до ПК на ВСС непосредствено след обнародване на измененията в Закона за съдебната власт, които му дават тези правомощия, се отбелязва още в съобщението.

На 30 март служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев съобщи, че има пътуване през 2021 г., в което Емилия Русинова е пресякла границата на България с Република Северна Македония при Златарево в една и съща кола с Петьо Петров.

Една седмица по-късно Русинова публикува позиция, че по неин адрес се разпространяват непроверени твърдения, внушения и недопустими публични квалификации, поднесени по начин, създаващ изкривена представа за фактите. По нейните думи единствената цел е публичното ѝ дискредитиране.