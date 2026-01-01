И.ф. градски прокурор на Софийска градска прокуратура Емилия Русинова изрази позиция относно твърденията, че е сътрудничила с бившия следовател Петьо Петров - Еврото.

Публикуваме целия нередактиран текст:

"През последните седмици по мой адрес се разпространяват непроверени твърдения, внушения и недопустими публични квалификации, поднесени по начин, създаващ изкривена представа за фактите. Единствената цел е публичното ми дискредитиране.

Заявявам, че няма да участвам в този сценарий, в който медийният шум предшества и замества проверката и произнасянето на компетентния орган. Подменя се институционалният ред и целта очевидно не е проверка на факти, а създаване на обществена нетърпимост и натиск в точно определен момент.

Всеки, който разполага с данни за нарушение, следва да ги предостави по съответния законов ред. Всичко извън този ред създава единствено внушения и цели публичен натиск.

Категорично заявявам, че са неверни и твърденията, че съм предлагала или посредничила за срещи и връзки с лица.

По всички относими факти ще съдействам единствено при проверка по надлежния ред. Няма да водя този разговор през медиите, нито ще участвам в публично внушаване на изводи преди установяването на фактите.

Предприела съм необходимите действия за защита на правата и името си. До приключване на проверките няма да правя допълнителни изявления".

Янкулов потвърди: Емилия Русинова е пътувала с Пепи Еврото от „Осемте джуджета“

Припомняме, че миналата седмица служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев заяви, че през 2021 г. Русинова е пресякла границата на България с Република Северна Македония при "Златарево" в една кола с Петьо Петров.

Твърдението провокира Комисията по професионална етика към Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, която се самосезира по случая. На 1 април комисията проведе извънредно заседание, на което бе взето решение да бъде изискана допълнителна информация.

"От документите за Емилия Русинова се разбира, че действително е имала пътувания и излизания от страната с Петьо Петров и друго лице, предполагаемо свързано с осветената вече по това време криминална мрежа на "Осемте джуджета", каза на 3 април служебният вицепремиер и министър на правосъдието Андрей Янкулов на брифинг в Министерския съвет.