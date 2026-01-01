След като се запознаем с информацията, че през 2021 година Емилия Русинова, ръководител на Софийска градска прокуратура, е пресякла границата на България с Република Северна Македония при Златарево в една и съща кола с бившия следовател Петьо Петров, по прякор "Еврото", и ако се ако се потвърди, ние смятаме, че тя е несъвместима с длъжността на Русинова. Предстои да обсъдим какви действия ще предприемем. Ако тя има доблестта да си подаде оставката, това ще е най-добрият изход, каза заместник-министърът на правосъдието Таня Радуловска преди заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. Тя допълни, че ако Русинова не си подаде оставката, вероятно ще сезират Прокурорската колегия на ВСС с предложение за търсене на дисциплинарна отговорност.

Все още не са сме получили официалната справка за тези пътувания, посочи Радуловска. Доколкото ми е известно, МВР е получило официалната справка, в която действително са засечени пътувания на Русинова с Петров, така че очакваме да получим официално тази информация. Тя е от Главна дирекция "Гранична полиция", каза още тя.

Радуловска обясни, че проблемът да пътуваш с Петров след 2020 г. е, че от момента, в който е станало публично известно, че той е участник в оказването на влияние за взимане на решения в съдебната система нито един магистрат не може да общува с него по допустим от закона начин, защото етичните правила изискват хигиена на контактите с лица.

Припомняме, че срещу Петьо Петров, известен с прякора Еврото, се води задочно дело за документна измама в особено големи размери. Делото срещу него се гледа задочно, тъй като той все още се издирва. То бе образувано на 28 юли 2021 г. Според обвинението в периода от 11 октомври 2019 г. до 23 март 2020 г., чрез използване на неистински документи, Петров е получил без правно основание, с намерение да го присвои, чуждо движимо имущество – 147 монети на обща стойност 106 763 лв. и едно златно кюлче с тегло 1000 грама, 23,88 карата, на стойност 109 718 лева, собственост на Явор Златанов, както и парична сума в размер на 550 хил. евро, с левова равностойност 1 085 485,65 лв., собственост на Юлия Златанова, Явор Златанов и Пролетина Златанова.