Мъж на 46 години е пострадал при падане от индивидуално електрическо превозно средство в град Гурково. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

По първоначална информация, на 2 юни, около 16.30 ч., в Гурково по бул."Княз Александър Батенберг" се е движило индивидуално електрическо превозно средство, неустановена марка и модел, управлявано от 46-годишен мъж, който губи контрол над управляваното ППС и пада върху платното за движение.

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Мъжът е тестван за употреба на алкохол с техническо средство, уредът отчел 2,60 промила. 46-годишният водач е откаран от екип на ФСМП в болница в град Стара Загора.

В РУ-Казанлък е изготвен констативен протокол за ПТП с пострадало лице и акт за установено административно нарушение.