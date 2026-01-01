Оставиха ареста 29-годишния мъж, пребил жестоко 19-годишно момиче във Варна, съобщиха от прокуратурата.

Той е привлечен като обвиняем за причиняване на средна телесна повреда и принуда, извършени при условията на домашно насилие.

29-годишен мъж преби жестоко 19-годишно момиче във Варна

На 30 май той е нанесъл побой на момичето и я принудил чрез употреба на сила да се качи в автомобил, за да се прибере в село Пороминово, община Кочериново.

На пострадалата е причинена средна телесна повреда - мозъчен кръвоизлив, фрактури на ребра, хематом и други травматични увреждания.

Момичето е в болница, където е била оперирана по спешност. Деянията са извършени в условията на домашно насилие, доколкото пострадалата се е намирала във фактическо съпружеско съжителство с извършителя и е живяла с него в едно домакинство.