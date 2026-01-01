Учени откриха нов вид маймуна в тропическите гори на Демократична република Конго, която се отличава с оранжеви устни, съобщиха Ройтерс и Си Ен Ен, цитирайки съобщение от Университета Атлантик във Флорида.

Това е едва петият нов вид маймуна, открит в Африка през последните 75 години. Видът, известен сред местните жители като „ликуели“, беше наречен от учените Colobus congoensis.

Черната маймуна е с малки размери и има отличителен външен вид, наподобяващ маска, с ярко оранжево-кремаво петно около устата и носа си. Новооткритият примат издава звуци със специфична акустична структура, установява проучването.

„Това откритие доказва колко голяма част от биоразнообразието в централния басейн на река Конго все още не е проучена“, казва Джон Харт, учен от фондацията за изследване на дивата природа „Лукуру“ (Lukuru Wildlife Research Foundation).

Експертите предупреждават, че поради малкия си ареал и ограничена популация маймуната може би вече е застрашена. Те предлагат Международният съюз за защита на природата официално да я класифицира като застрашен вид, отбелязва Ройтерс.