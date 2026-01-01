Над 300 000 къса цигари без български акцизен бандерол бяха иззети при специализирана полицейска операция на отдел „Икономическа полиция“ към СДВР.

Акцията е проведена по предварително събрана оперативна информация. При процесуално-следствени действия на адрес в София служителите са открили и иззели общо 300 140 къса цигари без акцизен бандерол.



По случая е задържан 39-годишен мъж за срок до 24 часа. Образувано е досъдебно производство, а работата по документирането на случая продължава под надзора на прокуратурата.

Според полицията с операцията е предотвратено разпространението на голямо количество незаконни тютюневи изделия и нанасянето на значителни щети на държавния бюджет.