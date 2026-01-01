Милиардерът Илон Мъск изрази в социалната платформа Екс подкрепата си за Марин Льо Пен, кандидатката на френската крайнодясна партия "Национален сбор" за президентските избори през 2027 г., предизвиквайки критики за намеса на милиардера във френската политика, предаде Франс прес.

"Тя е последната надежда на Франция", заяви директорът на Тесла, който е и собственик на Екс, след като публикува повторно съобщение, в което се твърди, че "подкрепата за Марин Льо Пен в проучванията е стигнала НЕБЕСАТА".

Също в социалната платформа Екс френският министър по въпросите на Европа и външните работи Жан-Ноел Баро критикува американския милиардер, призовавайки го да преразгледа позицията си. "Както казваме на френски: само глупаците не си променят мнението", написа Баро.

Досега Мъск бе изразявал лична подкрепа към Марин Льо Пен, включително по време на съдебния ѝ процес, но без да подкрепя открито нейната кандидатура за изборите през следващата година.

"Надявам се и насърчавам Льо Пен да преодолее това преследване и да се кандидатира на следващите президентски избори" през 2027 г., бе написал той в Екс на 1 април 2025 г., след като лидерката на френската крайна десница "Национален сбор" беше осъдена на първа инстанция да не заема изборни длъжности в продължение на 5 години за злоупотреба с публични средства.

Миналата седмица апелативният съд намали наказанието ѝ от 5 години на 15 месеца, което ѝ позволява да участва в изборите. Тя обяви кандидатурата си веднага след това.

Днешната публикация на Мъск в подкрепа на Льо Пен не е случайна, тъй като американецът контролира мощните алгоритми на социалната платформа Екс.

Депутатът от департамента Есон Антоан Леауман ("Непокорна Франция") осъди "чуждестранната намеса на Илон Мъск в президентските избори, която вече е започнала", призовавайки френския медиен регулатор за аудиовизуални и цифрови комуникации АРКОМ (ARCOM) да се заеме с въпроса.