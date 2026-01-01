Обезщетението през втората година от майчинството, минималната и максималната сума при безработица и таванът на пенсиите остават без увеличение. В същото време от август се предвиждат по-високи осигурителни доходи и промяна в начина, по който се осигуряват държавните служители. Това реши парламентарната Комисия по бюджет и финанси, която прие на второ гласуване законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г. Предложенията на опозицията за по-високи обезщетения и пенсии не получиха подкрепа. Решението все още не е окончателно – бюджетът трябва да бъде гласуван и в пленарната зала, посочват от Vesti.bg

Бюджетната комисия прие на второ четене бюджета на ДОО за 2026 г.

Майчинството през втората година остава 398,81 евро

Обезщетението за отглеждане на дете от края на периода за бременност и раждане до навършването на 2-годишна възраст остава 398,81 евро месечно.

Същата сума се запазва и за обезщетението, което бащата или осиновителят може да получава за два месеца при отглеждане на дете до 8-годишна възраст. Без промяна остава и продължителността на обезщетението за бременност и раждане – 410 дни.

Тези плащания не трябва да се смесват. През 410-те дни обезщетението се определя според осигурителния доход и по правило е 90% от изчисления среднодневен доход. Фиксираните 398,81 евро се отнасят до периода за отглеждане на детето до 2-годишна възраст.

Сумата не е променяна от 2022 г. Между първото и второто четене бяха внесени няколко предложения за увеличаването ѝ, но всички бяха отхвърлени от комисията.

Без увеличение и при връщане на работа

Родител, който не ползва отпуска за отглеждане на детето и се върне на работа, продължава да има право на 50% от обезщетението. При запазена основна сума от 398,81 евро това са около 199,41 евро месечно.

Депутати предложиха процентът да бъде повишен, но и тези текстове не бяха одобрени. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова заяви, че се подготвя по-широк социален пакет, свързан с майчинството, който да бъде предложен с бюджета за 2027 г. Това засега е намерение, а не приета мярка.

Обезщетенията за безработица също остават без промяна

Минималният дневен размер на обезщетението за безработица се запазва на 9,21 евро, а максималният – на 54,78 евро. Месечната сума зависи от броя на работните дни през съответния месец.

При 20 работни дни например това означава:

► минимум около 184,20 евро;

► максимум около 1095,60 евро.

Това обаче не означава, че всеки останал без работа получава минималната или максималната сума. По общото правило обезщетението се изчислява според осигурителния доход, но остава ограничено между определения минимум и максимум.

Минималното обезщетение за минималния предвиден срок се изплаща и в някои случаи, при които човек сам е прекратил договора си, напуснал е по взаимно съгласие или трудовото правоотношение е приключило поради виновното му поведение. Затова начинът на прекратяване на договора може да бъде не по-малко важен от дохода, върху който е осигуряван работникът.

Максималната пенсия остава 1738,40 евро

Таванът на получаваните една или повече пенсии остава 1738,40 евро месечно. Предложението за увеличаването му също беше отхвърлено от бюджетната комисия.

В същото време пенсиите, отпуснати до края на 2025 г., бяха осъвременени от 1 юли по швейцарското правило със 7,8%. Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст при пълен стаж достигна 347,51 евро, а средната пенсия за годината се очаква да бъде 543,46 евро.

Разликата е важна: обикновените пенсии са увеличени според правилата за осъвременяване, но максималната сума остава ограничена от досегашния таван.

Ковид добавката отпада за новите пенсионери

Проектът предвижда добавката от 30,68 евро, позната като ковид добавка, да не се включва в пенсиите на хората, които се пенсионират занапред. При вече отпуснатите пенсии тя е част от досегашния размер и не се отделя като самостоятелно плащане.

Без промяна при първите дни от болничния

Не беше прието и предложението работодателят да плаща само първия ден от временната неработоспособност.

Така се запазва сегашният режим, при който работодателят плаща първите два работни дни от болничния в размер на 70% от среднодневното брутно възнаграждение за месеца. От третия ден плащането е от държавното обществено осигуряване при изпълнение на законовите условия.

По думите на социалния министър администрацията работи по възможна промяна, но тя също се оставя за следващ бюджет.

Максималният осигурителен доход се вдига

Докато част от обезщетенията се запазват, осигурителната тежест за някои работещи се увеличава.

От 1 август максималният осигурителен доход се предвижда да нарасне от 2111,64 евро на 2300 евро. Това засяга хората с по-високи възнаграждения, които ще плащат осигуровки върху по-голяма част от дохода си. Над новия таван отново няма да се дължат осигурителни вноски.

Министър Наталия Ефремова посочи, че промяната се очаква да донесе около 130 млн. евро допълнителни приходи в бюджета на общественото осигуряване.

Променят се и минималните осигурителни прагове

Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица от 1 август става 620,20 евро, колкото е и минималната работна заплата.

От същата дата се увеличават и минималните осигурителни доходи за част от икономическите дейности и професиите. Те определят най-ниската сума, върху която работодателят може да осигурява служителя според длъжността и сектора му, дори договорената заплата да е по-ниска.

Увеличението не е еднакво за всички. Според управляващите целта е да бъдат ограничени практиките хора да получават по-високи реални възнаграждения, но да бъдат осигурявани върху значително по-ниски суми.

Част от държавните служители започват да плащат лични вноски

От 1 август държавните служители по Закона за държавния служител и заетите по Закона за съдебната власт трябва да започнат да участват лично в плащането на осигуровките си.

За 2026 г. вноските ще се разпределят в съотношение 80:20 между държавата като осигурител и служителя. От 2027 г. съотношението трябва да стане 60:40, както е при повечето останали работещи.

Това не означава, че 20% от заплатата ще бъдат удържани за осигуровки. Съотношението показва как се разпределя общата осигурителна вноска между държавата и служителя по отделните фондове.

В законопроекта е предвидено компенсиране на възнагражденията, така че въвеждането на личните вноски да не намали нетния доход на засегнатите служители.

Осигурителните проценти за останалите не се увеличават

Размерите на вноските за фонд „Пенсии“ и останалите фондове на държавното обществено осигуряване се запазват на нивата от 2025 г. За повечето работещи няма увеличение на самите проценти, но по-високите минимални и максимални осигурителни доходи могат да доведат до по-голяма сума за плащане.

Тоест има разлика между:

► повишаване на процента на осигуровката;

► повишаване на дохода, върху който същият процент се начислява.

В проекта е избран вторият подход.

Какво остава замразено и какво се променя

Без увеличение остават:

► майчинството през втората година – 398,81 евро;

► плащането при връщане на работа – 50% от обезщетението;

► минималното обезщетение за безработица – 9,21 евро на ден;

► максималното обезщетение за безработица – 54,78 евро на ден;

► максималната пенсия – 1738,40 евро;

► периодът на обезщетението за бременност и раждане – 410 дни;

► двумесечният отпуск за бащата при дете до 8 години;

► осигурителните проценти за повечето работещи;

► режимът, при който работодателят плаща първите два дни от болничния.

Променят се:

► максималният осигурителен доход – на 2300 евро от 1 август;

► минималният доход за самоосигуряващите се – на 620,20 евро;

► част от минималните осигурителни прагове по професии и дейности;

► начинът на осигуряване на държавните служители и заетите в съдебната власт;

► ковид добавката няма да се включва при новоотпуснатите пенсии.

Проектът увеличава приходите и разходите на общественото осигуряване, но запазва без промяна някои от плащанията, които засягат пряко родители, безработни и пенсионери. Окончателният вариант ще бъде ясен след гласуването на бюджета в пленарната зала.