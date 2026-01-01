Обитатели на жилища в атинския квартал Кипсели, където се строи новата линия от метрото, съобщават за появили се пукнатини в апартаментите си, съобщава гръцката обществена телевизия ЕРТ. Според информацията пукнатини има в десетки сгради в района като са засегнати около 200 апартамента. Пукнатините са се появили точно около местата, където в момента текат строителни дейности по линия номер 4.

Щети са регистрирани в 40 апартамента, е съобщил днес в интервю за общественото радио ЕРТ заместник-министърът на транспорта Никос Тахиаос.

Днес в кметството на гръцката столица се е провела среща във връзка с проблема. На нея са присъствали кметът на Атина Харис Дукас и представители на компанията, която строи линията.

По думите на Жилища в Атина се сдобиха с пукнати покрай строежа на метротовече са направени проверки в някои от засегнатите жилища. Собствениците им са получили писмени удостоверения, че няма място за притеснение.

Независим общински орган трябва да удостовери годността на сградните конструкции.

Четвъртата линия на метрото в Атина трябваше да бъде завършена през 2029 г. Завършването на линията беше отложено официално за 2032 г.