След близо две десетилетия, през които Aperol Spritz беше безспорният символ на лятото, изглежда се появява нов фаворит – Hugo Spritz.

Леката комбинация от ликьор от бъз, просеко, газирана вода, прясна мента и лайм все по-често се появява в баровете и социалните мрежи. По-мек и по-слабо горчив от Aperol Spritz, коктейлът се вписва в тенденцията към по-леки и освежаващи напитки.

Макар мнозина да го възприемат като класическа италианска рецепта, Hugo Spritz всъщност е създаден сравнително скоро – през 2005 г. в Южен Тирол. Първоначално рецептата включвала сироп от маточина, който впоследствие бил заменен с ликьор от бъз.

Данните показват, че интересът към напитката расте рязко. В редица европейски страни търсенията в интернет и продажбите на готови варианти на коктейла бележат значителен ръст, а все повече барове отчитат Hugo Spritz сред най-поръчваните летни напитки.

Според бармани причината е проста – коктейлът е по-лек, по-освежаващ и съдържа по-малко алкохол от много традиционни летни коктейли. Това отговаря на нарастващото търсене на напитки, които могат да се консумират по-дълго време, без да са прекалено силни.

Освен вкуса, популярността на Hugo Spritz се дължи и на атрактивния му външен вид. Светлозеленият цвят, свежата мента, резените лайм и мехурчетата го превръщат в една от най-фотогеничните летни напитки.

Една от причините за бързото му разпространение е и лесното приготвяне у дома. За коктейла са необходими само няколко съставки, а рецептата позволява различни вариации според вкуса.

Това обаче не означава, че Aperol Spritz изчезва. Класическият коктейл остава сред най-популярните летни напитки, но Hugo Spritz постепенно се утвърждава като негов сериозен конкурент.

В крайна сметка големият победител може би не е конкретен коктейл, а самият шприц – напитка, която продължава да се променя и да следва вкусовете на всяко ново лято.