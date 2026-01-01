Хърватските спешни служби са оказали помощ на 36 пострадали при разрастващия се пожар край Локва Рогозница по хърватското крайбрежие, а около 1000 души са евакуирани, предаде ХИНА. Пожарът, в който са изгорели между 900 и 1000 хектара земя, вече е овладян, но продължава оценката на щетите.

"Ситуацията е малко по-спокойна тази сутрин. Вече няма открит огън, но има много дим и пожарникарите продължават работата по цялата територия, обхваната от пожара", посочи главният пожарен командир Славко Туцакович пред хърватската национална телевизия ХРТ.

Хърватската противопожарна асоциация съобщи днес сутринта, че четири самолета "Канадеър" (Canadair CL-415) са били изпратени в района на горския пожар близо до Локва Рогозница, който се е разпространил до регионалния град Омиш. Спешните служби са оказали помощ на 36 души, като седем от тях са в критично състояние. Къщи са били засегнати от пожара и са отворени приемни центрове за евакуираните. Двама души се издирват.

Incendiu forestier în Croația: Sute de turiști evacuați din Omis https://t.co/GShsp3ikcW pic.twitter.com/s65NZ5sh0X — TVR Info (@StirileTVR) August 14, 2026

Асоциацията съобщи, че кораб на хърватския военноморски флот е в готовност в пристанище Омиш, в случай че е необходимо да транспортира евакуирани.

Туцакович заяви, че това е един от най-трудните пожари в историята на Хърватия.

Получени са съобщения за къщи, засегнати от пожара, в селищата Ивашняк, Старо Село, Под Вайле, Немира, Станичи и Медичи. Все още няма информация за броя на засегнатите сгради.

Поради увеличения брой евакуирани, приемни центрове са отворени в Омиш, Дуги Рат, Макарска и Сплит.

Около 150 души към момента пребивават в приемните центрове.

Общо 286 пожарникари с 93 пожарни автомобила са ангажирани на мястото на инцидента, като някои екипи все още са на път.

В допълнение към сили от Сплитско-далматинската жупания, пожарни екипи са изпратени от седем други жупании.

U požaru kod Lokve Rogoznice i Omiša u Hrvatskoj noćas je povređeno 36 osoba, izgorele su brojne kuće, automobili i čamci, a od jutros nema više otvorene vatre i vatrogasci su počeli dogašivanje, preneli su hrvatski mediji.



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Хърватската противопожарна асоциация съобщи, че е получила сигнал за горски пожар в открита местност близо до Локва Рогозница в 20:15 ч. в четвъртък. Пожарът е засегнал трева, ниска растителност и борова гора. Той е избухнал в непосредствена близост до сгради и се е разпространил с помощта на силните ветрове.

Движението е спряно по държавния път, минаващ по крайбрежието близо до Локва Рогозница. Хърватският автомобилен клуб съобщи, че околовръстният път на Омиш е затворен за движение в посока Макарска заради пожара.

Очаква се днес в Омиш да пристигнат премиерът Андрей Пленкович, както и министрите по въпросите на ветераните Томо Медвер, на вътрешните работи Давор Божинович, на здравеопазването Ирена Хръстич и на туризма и спорта Тончи Главина. Те ще се срещнат с главния пожарен командир Славко Туцакович, жупана на Сплитско-далматинската жупания Блаженка Бобан, кмета на Омиш Звонко Мочич, както и с представители на противопожарната служба, гражданската защита и полицията.