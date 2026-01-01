Времето днес ще бъде предимно слънчево в по-голямата част от страната, като повече облаци и краткотрайни валежи с гръмотевици се очакват в Западна България. Това сочи прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

По-значителна облачност ще има над западните райони, като главно в югозападната част на страната на места ще превали краткотраен дъжд, придружен от гръмотевици. В останалите райони ще преобладава слънчево време, а около и след обяд облачността временно ще се увеличава. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, а в София – около 27 градуса.

В планините облачността ще бъде по-значителна. Краткотрайни валежи с гръмотевици се очакват главно в Рило-Родопската област и Средногорието. Вятърът ще бъде умерен, временно силен, от североизток. Максималната температура на 1200 метра ще достигне около 20 градуса, а на 2000 метра – около 12 градуса.

По Черноморието ще има разкъсана облачност, която следобед често ще се увеличава. На отделни места, главно по северното крайбрежие, е възможно да превали слаб дъжд. Ще остане ветровито с умерен, временно силен североизточен вятър. Дневните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса, температурата на морската вода – 25–26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.