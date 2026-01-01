Полицията в Пазарджик проверява сигнал на незаконен развъдник на кучета в покрайнините на Пазарджик, в района на квартал „Изток“.

Сигналът е получен днес. На място е изпратен автопатрул, който заедно с представители на Областната дирекция „Безопасност на храните“ е извършил проверка на сигнала. Установен е заграден с телена мрежа терен, в който имало вързани със синджири кучета от породата „Питбул“.

В огледа на мястото се е включил и ветеринарен специалист. Проверяващите констатирали, че в имота се отглеждат общо 46 вързани животни. Изяснено е, че те са собственост на четирима мъже от квартала на възраст между 39 и 55 години.

Инспекторите по безопасност на храните и ветеринарният специалист документирали, че нито едно от животните не притежава паспорт и не е регистрирано по установения от закона ред.

На собствениците на кучетата са съставени актове за установяване на административни нарушения и констативни протоколи.

В Районното упрлавние в Пазарджик е образувана преписка, която ще бъде докладвана на Районната прокуратура в Пазарджик. Работата по случая продължава.