Часове след като Бургас бе избран за домакин на „Евровизия 2027“, цените в платформите за настаняване в града вече показват необичайна картина. Цените за 5 нощувки в хотел скочиха до няколко хиляди евро.

Двата полуфинала са насрочени за 11 и 13 май 2027 г., а големият финал – за 15 май. Проверка на Vesti в Booking, Airbnb и Agoda за периода 11–16 май 2027 г. за двама възрастни, или пет нощувки около конкурсната седмица, показва оферти за няколко хиляди евро, предложения над 10 000 евро и отделни апартаменти, които минават границата от 20 000 евро.

В същото време наличността се променя много бързо, а част от по-достъпните предложения изчезват още докато проверяваме платформите.

Над 20 000 евро за апартамент с една спалня

Сред най-скъпите предложения днес, 13 август, в Booking, е апартамент с една спалня, всекидневна, две бани, тераса и оборудвана кухня.

За пет нощувки и двама възрастни платформата показва цена от 20 871 евро с включени данъци и такси.

Имотът дори не се намира в централната част на Бургас. Според информацията в обявата той е на 8,3 км от Бургаските солници, на 9,3 км от Музея на авиацията и на 12 км от летището.

Същият имот се появява и в Airbnb, където за периода 11–16 май и двама гости общата цена е 18 996 евро.

Така още първите резултати показват, че екстремно високите оферти не се ограничават само до центъра на града.

Близо 17 000 евро за две спални

Сред най-скъпите по-големи жилища, които намираме, е апартамент с две спални, три легла, всекидневна и площ 75 кв. м.

Имотът е на около 450 метра от плажа, а Booking показва цена от 16 960 евро за пет нощувки и двама възрастни.

Същото жилище присъства и в Agoda, където платформата показва 3492 евро на нощ след данъци и такси, или 17 460 евро за пет нощувки. В Booking общата цена за същия период е 16 960 евро, тоест разликата между двете платформи е около 500 евро.

Така сходна петцифрена цена за същия имот се вижда и в двете платформи.

И една спалня стига над 12 000 евро

Сериозни разлики има и между апартаментите с една спалня.

При проверката в Booking един такъв имот се предлага за 12 137 евро за пет нощувки.

Друг апартамент с една спалня е на цена от 6000 евро, а предложение за жилище с площ 77 кв. м достига 4995 евро.

Видими са и други оферти около 4633–4634 евро за пет нощувки.

Така четирицифрените суми вече не са единични сред наличните предложения за периода около конкурса.

Airbnb също показва цени за хиляди евро

Проверката в Airbnb за същите дати и двама гости показва подобна картина.

Освен 18 996 евро за апартамент с една спалня, сред резултатите се виждат още предложения за:

14 036 евро за апартамент с една спалня;

6549 евро за апартамент с една спалня;

5882 евро за жилище с две спални и три легла;

5321 евро за апартамент с една спалня;

3500 евро за апартамент с една спалня.

Това са общите цени, които платформата показва за петте нощувки.

В Agoda цените също скачат

Agoda показва по-малък брой предложения, но и там разликите са сериозни.

За апартамент с две спални цената достига 3492 евро на нощ, а за друг апартамент с една спалня – 999 евро на нощ.

Сред останалите налични предложения има оферти около 650 евро и 595 евро на нощ.

Дори при тази по-ниска част от видимите предложения сметката за пет нощувки лесно достига няколко хиляди евро.

В Сарафово още има по-достъпни предложения

По-евтини варианти все още се намират в Сарафово – квартал на Бургас, но към момента на проверката те са единици и изчезват бързо.

Намерихме отделни оферти около 900–1000 евро за целия престой, което е значително под най-високите цени в другите части на града.

И в Сарафово обаче има доста по-скъпи предложения. Сред видимите резултати се появяват апартаменти с една спалня за около 2500 евро, както и оферти над 4600 евро за пет нощувки.

Така търсенето извън централната част на Бургас може да даде по-достъпни варианти, но те са малко и наличността им се променя бързо.

98% от местата не са налични за тези дати

Не само цените правят впечатление. Променя се и броят на свободните предложения.

Booking показва предупреждение, че 98% от местата за престой не са налични за избраните дати.

В рамките на самата проверка отделни предложения изчезват от резултатите, докато други сменят позицията си или се появяват при различна цена.

Това не означава непременно, че почти целият капацитет на Бургас вече е резервиран. Част от хотелите и собствениците може все още да не са отворили резервациите си за май 2027 г.

Но това, което платформите показват днес, е, че изборът за точно тези пет нощувки вече е ограничен и се променя много бързо.

Един и същ имот, различна цена

Проверката показва и чувствителни разлики между платформите. Крайната сума може да се различава според устройството, профила на потребителя и активните отстъпки, затова всички посочени стойности са тези, които Vesti видя при конкретната проверка през сайта.

Апартаментът с една спалня, който в Booking е обявен за 20 871 евро, в Airbnb се показва за 18 996 евро за същия период.

При апартамента с две спални Booking показва 16 960 евро за пет нощувки, докато Agoda дава цена от 3492 евро на нощ, или 17 460 евро за пет нощувки.

Затова една отделна оферта не може да се приема като ориентир за целия пазар, а цените трябва да се разглеждат като моментна справка.

Само часове след като Бургас е определен за домакин на „Евровизия 2027“ обаче едно вече се вижда ясно – за датите 11–16 май интересът е силен, по-достъпните свободни места са малко, а част от офертите достигат петцифрени суми.