Поздравления за Бургас! Евровизия 2027 е уникален шанс за България и трябва всички заедно да се възползваме максимално от тази възможност. Това заяви кметът на София Васил Терзиев в публикация в профила си във Фейсбук, след като София загуби надпреварата от Бургас за домакинство на международния песенен конкурс "Евровизия".

Терзиев пише, че София ще подкрепи домакинството и ще посрещне всички гости, които изберат да посетят и София. Нашият град има какво да покаже и вярвам, че много от посетителите ще го открият по време на престоя си у нас. Ще покажем на цял свят, че страната ни е обединена, модерна и напълно подготвена за мащабни европейски триумфи, защото за нас националната кауза винаги стои над всичко, посочи Терзиев.

Избраха Бургас за домакин на „Евровизия 2027“ (ВИДЕО)

Той благодари на всички хора, работили и подкрепили кандидатурата на София. Ще използваме части от нея, за да превърнем столицата в част от преживяването за гостите на България през 2027 г., отбеляза столичният кмет.

Васил Терзиев пожелава успех на Бургас и очаква с нетърпение Евровизия 2027! Благодарим ти, DARA / Darina Yotova за тази привилегия, пише от Терзиев.

Днес не София загуби, а принципът – решенията да се взимат според възможностите. Това заяви председателят на Столичния общински съвет (СОС) Цветомир Петров във връзка с домакинството на международния песенен конкурс "Евровизия" в Бургас, съобщиха от пресцентъра на Съвета.

„Докога държавата ще бъде мащеха за собствената си столица, а софиянци ще плащат цената за задкулисните политически игри?! Решението "Евровизия" да се проведе в Бургас вместо в София трудно може да бъде обяснено с логиката на едно събитие от подобен мащаб", коментира Петров.

Той подчерта, че след феноменалната победа на DARA, България получи исторически шанс да покаже най-доброто от себе си пред света. А София беше естественият и логичен избор за домакин - с най-голямата зала в страната, международно летище с метро до центъра, най-добрата транспортна свързаност и най-големия капацитет за настаняване. Дори самата DARA категорично заяви: „София!“, припомня Петров.

Евровизия с нови правила

И въпреки това беше избран Бургас. С цялото ми уважение към Бургас и бургазлии - това не е спор между два български града. Въпросът е много по-сериозен: по какви критерии беше взето това решение и защо те останаха на заден план пред политическите сметки?, пита председателят на СОС. Според него все по-трудно може да бъде скрито усещането, че София се наказва, защото не се управлява от „правилните“ хора. Че дори "Евровизия" може да бъде превърната в инструмент за политическо позициониране преди президентските и местните избори, добавя Петров.

Той подчертава, че София няма да бъде заложник на партийните централи. Софиянци вече твърде често плащат цената за политически битки, които нямат нищо общо с интереса на града и на България. "Евровизия" трябваше да бъде празник на таланта и възможност за страната ни. Не поредният повод някой да доказва, че когато София не гласува „правилно“, държавата може да я наказва, посочва Петров. Днес загуби не София. Загуби принципът - решенията да се вземат според възможностите, а не според политическото удобство, заяви председателят на СОС.

Бургас ще е домакин на конкурса „Евровизия“ догодина. Двата полуфинала ще са на 11 и 13 май. Финалът ще бъде на 15 май. Това бе съобщено на пресконференция по-рано днес.