Министърът на здравеопазването намали размера на балната единица, по която се изчисляват възнагражденията на ръководствата на държавните болници. Решението ограничава възможността директори да получават високи заплати, когато финансовото състояние и резултатите на лечебното заведение не ги оправдават. Това съобщиха от Министерството на здравеопазването.

Очакваният ефект е близо 190 хил. евро по-ниски разходи месечно и над 2,2 млн. евро годишно.

Промяната вече е в сила във всички 34 дружества, в които държавата е едноличен собственик. Стойността на балната единица се намалява от досегашните 80% до 100% на 60% от минималната работна заплата.

Очакваният резултат е близо 190 хил. евро по-ниски разходи месечно, или над 2,2 млн. евро годишно. Тези средства остават в лечебните заведения.

„Не приемам болница да трупа загуби и просрочени задължения, а нейното ръководство да получава възнаграждение като за отлична работа. Директорската заплата не е привилегия на поста. Тя трябва да отразява резултатите от управлението. Направих необходимото в рамките на правомощията си, за да ограничим това разминаване и да оставим повече средства за работата на болниците”, заяви министърът на здравеопазването Катя Ивкова.

Възнагражденията се определят по точкова система. Тя отчита мащаба на болницата, но и нейното финансово състояние, задълженията, ефективността на управлението и политиката към медицинските специалисти.

С въведеното намаление на балната единица до 60 % от МРЗ, най-високите възможни месечни възнаграждения са:

- за изпълнителен директор - до 8 930,88 евро, с 2 232,72 евро по-малко;

- за управител на ЕООД - до 5 953,92 евро, с близо 4 000 евро по-малко;

- за член на съвет на директорите - до 2 976,96 евро, със 744,24 евро по-малко;

- за контрольор - до 2 381,57 евро, със 719,43 евро по-малко.

Това са максималните размери при пълните 16 точки по методиката. При по-ниска оценка възнагражденията са по-ниски.

За размера им ще имат значение финансовият резултат на болницата, рентабилността и редовното плащане на текущите и просрочените задължения. Ще се отчита и дали лечебното заведение привлича млади лекари. Болници, в които специализантите са над 5% от персонала, ще могат да получат до две допълнителни точки.

Допълнителни точки за грижата за екипите и пациентите ще се присъждат само ако болницата използва поне 75% от леглата си и осигурява на медицинските специалисти възнагражденията, договорени в Колективния трудов договор.

Мярката обхваща общо 60 лечебни дружества. В 34-те изцяло държавни дружества тя вече е приложена. За останалите 26 болници със смесено държавно и общинско участие промяната ще бъде внесена за решение от съответните общи събрания.